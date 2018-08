SARA I VOJKE SU IMALI SEKS PRED KAMERAMA, A OPSTALI SU I VAN RIJALITIJA: Evo da li se kaju i šta im je najveći ŠOK! (VIDEO)

Pevačica Sara Reljić i reper Vladan Vojnović Vojke postali su omiljeni par iz rijalitija, koji je, uprkos činjenici da se njihova ljubav rodila pred kamerama, uspeo da sačuva deo intime.

Oni su prvi put ispričali kako je počela njihova veza, sa kakvim su se izazovima suočavali u rijalitiju, ali i sa kojim našim zvezdama priželjkuju saradnju.



Koji vam je najveći šok otkako ste izašli iz rijalitija?



Sara: Još ne mogu da se naviknem na situaciju kada sretnem nepoznate ljude na ulici koji mi se uredno jave i stanu da popričamo. Pogotovo jer ne znam da li se poznajemo odranije ili su me oni videli u "Zadruzi", ali, kako bilo, lepo se ispričam sa svima.

Vojke: Neobično mi je jer ne provodim ceo dan sa Sarom, kako smo navikli da radimo mesecima unazad.

foto: Printscreen/Youtube

Mnogi su Vojketu zamerili što nikada nije branio Saru od napada Lepog Miće, dok je drugima Vojketovo kuliranje situacije bilo simpatično. Kako to komentarišete?



Sara: U početku mi je smetalo što me moj dečko ne brani jer mi nije bilo jasno kako neko može da bude toliko hladan. Tim pre što sam videla koliko su drugi koji su u vezi skakali jedni za druge. Ali kada sam shvatila da Vojke tako funkcioniše, navikla sam se. Mene su uglavnom napadali stariji ljudi, i to mi je bilo potpuno bez veze. Srela sam ga na jednoj proslavi i rekao mi je jedva "ćao".

Vojke: Bukvalno nakon tri dana sam shvati kako stvari funkcionišu u rijalitiju i da će ljudi probati da me isprovociraju preko Sare. Nisam hteo da zapadnem u začarani krug i da se svađam sa ljudima, a tako nije napolju. Takav sam kakav sam. Mislio sam da će me ljudi najviše prozivati baš zbog toga, ali desilo se upravo suprotno.

foto: Youtube screenshot

Pisalo se o Vojketovim vezama sa Minom i Anom Korać pre "Zadruge". Kako si reagovala na to i da li ste vas dvoje ljubomorni?



Vojke: Istina je da znam Minu i Anu Korać i pre rijalitija jer smo snimili spot zajedno. Čak smo se kratko družili i izlazili zajedno. Sve ostalo je fikcija.

Sara: Nema potrebe da budem ljubomorna, jer znam kako Vojke mene gleda. Ono što se desilo u prošlosti, ako se uopšte i desilo, tamo treba i da ostane.

Ko je izvukao najdeblji kraj - Luna, Sloba ili Kija?



Vojke: Luna je navukla na sebe gnev ljudi i jedna poruka koju imam za nju je da gleda život sa vedrije strane. Kija je najbolje prošla, iako je, koliko sam shvatio, izgubila brak.

Sara: Nama koji smo bili unutra nije bilo jasno šta se zaista dešava, a tek sada ne shvatam jer vidim da im je svima baš super u životu. Sve troje su srećni i nasmejani, iako su svakodnevno doživljavali nervne slomove. Nastavili su svoje živote i veoma brzo se oporavili.

foto: Printscreen/Youtube

Da li vam je neko zamerio seks pred kamerama?



Vojke: Ma ne, meni to niko bukvalno nije ni pomenuo. Ništa se nije ni videlo jer smo se dobro uštekali.

Sara: Da, malo šta se videlo, jer smo bili svesni gde smo. Rado bih stavila u istu situacije sve one koji nas osuđuju, jer sam shvatila da tek kada doživite neku situaciju možete da sudite o njoj. Prva sam rekla - nikada dečko u rijalitiju, pa sam ga našla. Nikad seks, pa ga je bilo. Mi smo mladi i puni hormona i to je najnormalnija stvar.

