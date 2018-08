KIJA KOCKAR POSLE RAZVODA OTVORILA DUŠU: Sloba je bio iskompleksiran mojim uspesima! Pobednica rijalitija otkrila SVE o privatnom životu, pa pomenula i Anabelu!

Pobednica rijalitija je ispričala da uprkos porukama koje dobija i dalje svuda ide sama, otkriva da Slobi ne može da oprosti prevare za koje je čula i tvrdi da njihov brak nije funkcionisao, jer je on bio iskompleksiran njenim uspesima.

Kristina Kija Kockar odgovarala je na pitanja fanova, koji su joj tokom trajanja "Zadruge" bili velika podrška.

Draga Kristina, glasala sam za tebe. Imam 63 godine i mnogo toga sam prošla, razmisli i daj Slobi šansu?

- Jednostavno ne mogu da pređem preko stvari koje mi je učinio. Niti bi bilo ko trebao da pređe. Ja sam već njemu dala tu drugu šansu u "Zadruzi" i on ju je prokockao.

Čula sam da si dobijala pretnje. Da li je to tačno?

- Ignorišem. I ne plašim se nikog. Svugde idem sama.

Meni se desila slična situacija kao tebi. Zanima me kako si se osećala kada si videla Slobodana na potpisivanju papira?

- Imala sam tremu. Sve je bilo pomešano. Osećala sam se kao da smo stranci. Čudno.

Lepotice zaslužuješ mnogo više od pevača. Kakvog muškarca sad želiš pored sebe?

- Poštovanje na prvom mestu. Može muškarac da bude savršen po svim kriterijumima ali ako nema hemije, ništa.

U kakvom ste odnosu Sloba i ti sada. Priča se da spavaš u njegovom stanu, da te vozi gde god želiš, da svim tim zeli da se iskupi?

- U korektnom smo odnosu. Ne spavam kod njega, niti me on vozi.

Koliko te je sve što se desilo promenilo?

- Bila sam jaka, sad sam jača. Teško mi je što nemam privatnost.

Da li si nekada kada te je prošao bes razmišljala kako bi bilo lepo da opet budeš sa Slobom i da se rijaliti nije dogodio? I što nam izblamira Andriju i ne javi mu se više.

- Očigledno je tako sve moralo da bude sa Slobodanom i sa mnom. Volela bih da se ništa od ovoga nije desilo. Što se tiče persone iz Budve, ne bih ga komentarisala. Tek bih ga onda izblamirala.

Šta misliš da nije funkcionisalo u tvom braku pre svega ovoga i da li si znala da te je varao?

- Slobodan je bio iskompleksiran mojim uspesima i to je lečio na taj način. A sama nisam ni želela da verujem u priče da me vara. Ali da, varao me je.

Šta ti kažu ljudi u Zrenjaninu, zajednički prijatelji koje imaš sa Slobom, da li si srela Draginju?

- Neki zajednički prijatelji su mi čestitali, sa nekima se ne čujem. Njegovu mamu ne bih komentarisala.

Šta posle svega misliš o Luni i Anabeli? Zašto nisi ispričala sve što znas o njoj i momcima sa Save?

- Nemam pozitivno mišljenje ali na taj nivo neću da se spuštam. Što se tiče priča, svako leže sa svojim gresima.

Draga Kija spremam se za operaciju endometrioze. Znam da si imala sličnih problema, kako si uspela u tom trenutku da prevaziđes strah da li ćeš imati dece?

- Sve što je intimno za ženu, nama je prestrašno. Još uvek nisam pokušala da imam dete i nadam se da je sve okej, kako su mi lekari već rekli. Moja najveća želja je da se ostvarim kao majka.

Šta ti je neostvaren san?

- Jedino što nisam ostvarila je da budem majka.

