KIJA SE JESTE RAZVELA TEŠKA SRCA, ALI NE DA SE! MNOGI BI SE RASPALI, ALI ONA NE! PORUČILA: Kad vidiš leđa dobrog čoveka, TO JE TVOJA SRAMOTA (FOTO)

Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović razveli su se u utorak, 7. avgusta u jutarnjim satima u Zrenjaninu. Zrenjaninski Osnovni sud bivši supružnici napustili su zajedno, a Sloba se i ponudio da Kiju odveze kući, što je ona prihvatila.

"Još uvek sam pod utiskom. Posle suda sam otišla malo da odspavam i došla ovde za Crnu Goru i spavala sam ceo dan, sve do sada. Još uvek mi je sve čudno, nemam osećaj kao da se nešto promenilo, potpuno ravna linija za sada", rekla je za "Premijeru" i nastavila: "Kada smo ušli tamo, bilo je sve zvanično, jednostavno - kao gotov je brak i to je to. Ali, oboje smo hteli to, oboje smatramo da je to najpametnije i najbolje za nas dvoje. Ja prvenstveno znam da zaslužujem mnogo više i ovo je bio najpametniji korak", zaključila je ona.

1 / 8 Foto: Zrenjaninski.com

Putem društvene mreže Instagram "pustila" je u javnost nekoliko snažnih poruka koje, kako se priča, opisuju njeno trenutno stanje. Iako joj nije bilo lako da ni posle turbulentnog perioda stavi tačku na ovaj odnos i papire za razvod potpiše prva, odmah po izlasku iz "Zadruge", pobednica ovog rijalitija trudi se svim silama da hrabro nastavi dalje sa svojim životom.

"Ponekad malo umreš... Pa nastaviš kao da nije bilo ništa", iskoristila je ona Tvit tekstopisca Marine Tucaković.

"Ministarka" je, naime, dan posle razvoda već imala nastup na crnogorskom primorju, te u svoju "zbirku" dodala još jedan poslovni uspeh.

foto: Instagram Screenshot

"Kad povrediš dobrog čoveka, on se pokupi i ode. Leđa koja tada gledaš nisu njegova, već tvoja sramota", oborila je ona sa nogu čitavu javnost.

Ova poruka je, naime, povezana sa situacijom iz Bele kuće, gde ju je samo sedam dana nakon početka šoua tadašnji suprug Sloba Radanović prevario pred milionskim auditorijumom i ostao sve do kraja rijalitija sa devojkom Lunom Đogani.

foto: Instagram Screenshot

"Ja polazim od sebe i smatram da zaslužujem bolje. Znam da je i njemu sada krivo, ali trebalo je o tome da razmišlja ranije", rekla je u "Premijeri" ona.

Njenim fanovima posebno je teško pao snimak sa njenih Instagram priča, koji je potpisala rečima iz Merlinove poznate: "Kad čovek voli ženu na sve je spreman, osim da joj kaže".

foto: Instagram Screenshot

