DANAS GLUMI U JEDNOJ OD NAJPOPULARNIJIH SERIJA: Malo ko se seća da je Dušan Kaličanin bio učesnik rijalitija! Evo šta su ukućani mislili o njemu (FOTO)

Prošle nedelje je počelo snimanje drugog ciklusa popularne domaće serije "Istine i laži".

Jednu od upečatljivih rola tumači Dušan Kaličanin (33), koji je maestralno dočarao lik asistenta Jovana - Joce Hadžislavkovića.

Svestrani umetnik otkriva šta mu najviše smeta kod Joce.

"Stajling. Uglađenost i taj modni moment od ranog jutra ponekad je neugodan. Ništa vezano za karakter", ističe Kaličanin.

A post shared by Dusan Kalicanin (@dusankalicaninofficial) on Aug 6, 2018 at 1:26am PDT

Koliko se i sami, u privatnom životu, borite za pravednost?

"Intenzivno i vrlo. Nedavno sam borbu usmerio na pravednost u korigovanju mog prihvatanja nesavršenstva i lične borbe da istrajem na putu očuvanja sopstvenog mira kada me zabole nepravde. Ranije sam nezrelo mislio da mogu da promenim druge ako imenujem argumente protiv njihovih pogrešnih koraka."

Iako ste se, na početku, pribojavali da se gledaocima neće dopasti vaša uloga, ona je pobrala velike simpatije. Da li ste ovom ulogom dobili svojih pet minuta pred kamerama?

"Velika radost je doživeti pozitivnu reakciju za ulogu koju odigrate. To nije razlog za bavljenje ovim poslom, već potreba da pokrećete pitanje istine, ali publika je ta do koje treba dopreti. Ako je lik iritantan i iritira publiku, uspeli ste, kao i kada, ako je tako napisan da nasmeje, glumac to uspe. Bitna je reakcija, a ako vas i vole, to je velika radost, ali i odgovornost."

A post shared by Dusan Kalicanin (@dusankalicaninofficial) on Jul 17, 2018 at 10:25am PDT

Vi ste i glumac i baletski igrač i komunikolog. Gde možete najviše da se iskažete?

"Gluma! Balet i projekti kojima sam se bavio pomagali su mi da se iskažem onda kada gluma nije pružala mnogo opcija jer u toj profesiji čekate da budete odabrani i uloge ne dodeljujete sami sebi, čak i kada imate toliko emotivnog, umetničkog kredita i kapaciteta. Teško je tada to kanalisati i zato glumački proces traje neprestano i sve čime sam se bavio i čime se bavim koristio sam da budem što verniji u glumi."

Da li biste svoje učešće u rijaliti programu "Maldivi" voleli da zaboravite?

"Ne bih voleo da zaboravim svoje učešće u rijaliti programu jer sam mnoge stvari osvestio tim učešćem. Jedna od njih je da nikada ne bih opet ušao u neki od trenutnih rijaliti programa. Nisam baš ni najsrećniji što sam bio deo tog formata, ali pogrešni potezi su pravi ako iz njih izlazite stabilniji i svesniji."

foto: Printscreen/Youtube

Za sebe kažete da imate kratak fitilj. Kada ste se poslednji put baš iznervirali?

"Svakodnevno! Nervira me bahatost i glupost. Nervira me kada kaplju klime po Beogradu dok hodam i to me toliko izluđuje da poželim da imam bazuku u rukama tada.

Podsetimo, ukućani rijalitija su između sebe šuškali da je naklonjen istom polu, iako je on sve vreme pokušavao da se opere od ovakvih spekulacija tvrdeći da je imao devojke. Izvor blizak Dušanu, ipak, tvrdio je da je dugo godina bio u vezi sa jednim poznatim muškarcem, sa kojim je nedavno raskinuo i rešio da uđe u rijaliti program.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Blic TV Magazin, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir