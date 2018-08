OLIVER NIKADA NEĆE VIDETI UNUKA MARKA: Dragojevićeva supruga se oglasila emotivnom porukom i fanovima naterala suze na oči!

Vesna Dragojević, supruga nedavno preminulog Olivera Dragojevića, u prvom intervjuu nakon njegove smrti otkrila je da pevač nije dočekao rođenje šestog po redu unuka, koji će na svet doći za nekoliko nedelja.



Udovica slavnog muzičara pre nekoliko dana objavila je potresno pismo u kojem se na dirljiv način oprostila od muža, s kojim je provela gotovo pet decenija u braku. Govoreći o tom gestu, Dragojevićeva je rekla da smatra kako Oliver zaslužuje tako nešto i ispričala kako izgleda život njene porodice posle gubitka koji ih je zadesio.

foto: Printscreen YT

- Sin Davor dovršava kuću koju gradi na Prižbi. Karmen, Davorova supruga, uskoro bi trebalo da se porodi. Nosi mog i Oliverovog šestog unuka, koji će se zvati Marko. Oliver nikada neće videti Marka, ali, naravno, znao je da nam dolazi. Maleni bi trebalo da dođe na svet za koju nedelju, ali, kako stvari stoje, ne bi nas začudilo da malo i porani. Svi ga jedva čekamo i jako mu se radujemo. Tako izgleda ide u životu: nakon velike tuge dolazi velika sreća - rekla je Vesna za Jutarnji list.

foto: Printscreen

Ona je ispričala i kako je funkcionisala njihova porodica poslednjih godinu dana, otkada su saznali za Oliverovu bolest.

- On je imao veliku želju za životom, voleo je život, bio je jak i svi smo se nadali da će uspeti da napravi nemoguće. Teško je da se opiše šta smo mi, članovi njegove porodice, prolazili u poslednjih godinu dana. Veruješ u najbolje jer želiš da veruješ, a realnost te onda demantuje i satire iz dana u dan. Nije nam bilo lako. Ja sam od početka bila spremna na najgore, ali nikad nisi dovoljno spreman kad se to najgore i dogodi. On je poslednjih nedelja bio u bolnici i samo je spavao. Retko se budio, slabo je jeo, malo je govorio. Meni je najvažnije bilo da se nije mučio, da ga ništa nije bolelo - kaže Dragojevićeva, dodajući da je teško podnela sahranu voljenog supruga.

- Jasno, znali smo da Olivera ljudi vole, ali nismo znali koja je to količina emocija bila - zaključila je ona.

Bolest je ipak bila jača

Godinu dana borbe s rakom Svi su bili zabrinuti kada se u avgustu prošle godine pojavila informacija da je Oliveru pozlilo na sahrani njegovog prijatelja i saradnika Ramija Kazinotija. Nažalost, nekoliko nedelja kasnije ispostavilo se da je briga bila opravdana. Dragojeviću je ustanovljen karcinom pluća u poodmaklom stadijumu, zbog čega je hitno morao da započne lečenje. Bio je pun optimizma i nade da će uspeti da se izbori sa opakom bolešću, čak i kada je od agresivnih terapija privremeno ostao bez sluha i otežano hodao. Poslednji put javnosti se obratio pre pet meseci, kada je dobio nagradu Porin za životno delo, rekavši kako mu se čini da ima još vremena za njega. Preminuo je 29. jula u splitskoj bolnici u 71. godini.

Ivan Ercegovčević/ foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir