SVI U ŠOKU: Gledateljka razotkrila PAKLENI PLAN ljubavnog trougla! NIKO NE MOŽE DA VERUJE! (FOTO)

Javnost je šokirana ulaskom Nebojše Mileusnića "Letnji kamp", a sada je gledateljka rijalitija razotkrila plan popularnog ljubavnog trougla.

Tokom emisije sa Tihomirom Filipovićem, javila se gledateljka uživo i iznela svoje mišljenje o Mileusniću, Ani Tasić i Saši Lampašu.

foto: printscreen happpy.tv

"Po mom mišljenju, mislim da je sve to namešteno, jer oni su se to dogovorili tokom žurke kad Ana još uvek nije bila u rijalitiju - rekla je gledateljka, te se Tika ubacio - To sam i ja preneo gospođo, po društvenim mrežama sve isto tako komentariše, u rijalitiju je sve moguće, ja ne smem da iznosim svoje mišljenje na celu tu temu, ali ne bih bio tako siguran u to što govorite - te je pitao gledateljku iz Šumadije šta Tasićeva treba da uradi povodom cele situacije - Treba da ostane sa ovim crnim dečkom, ne treba sa ovim starim dečkom, nekako mi je previše fin Saša, nežan je prema njoj, mazi je, čuva, a Nebojša mislim da nije to nikad radio. I dalje mislim da je gluma, ali ako nije gluma, onda su veoma lep par", rekla je.

foto: Printscreen Happy TV

