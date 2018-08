ČUPAO JE, GRIZAO, OSTAO DUŽAN SKORO 95.000 EVRA... SAD HOĆE DA SE POMIRE! Halidova ljubavnica POTVRDILA pa poručila: Tu kafu NEĆEMO POPITI!

Halid Muslimović je preko svog advokata uputio molbu Sonji Bašić, bivšoj ljubavnici koju je pretukao pre dve nedelje, da prestane da se oglašava u javnosti, uz obećanje da će joj u ratama vratiti dug od 94.500 evra, saznaje Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Čim se pročulo za incident u kojem je poznati pevač glavni akter i da je zbog toga saslušavan u banjalučkoj policiji, on je u medijima počeo da negira da je nasilnik i da mu je sve namešteno. Posle Sonjine ispovesti u Kuriru, kada je do detalja objasnila kako je dobila batine od Halida i priložila dokaze da joj duguje novac, stvari su počele da se menjaju.

foto: Privatna Arhiva

Prema našim saznanjima, Muslimović je već dva puta preko svojih branilaca kontaktirao sa advokaticom Bašićeve i zatražio primirje. Prvo je zamolio da Sonja više ništa ne govori za novine, a nedavno je predložio da joj nagomilani dug vrati u mesečnim ratama, kao i da se njih dvoje sretnu i popiju kafu.

Kako bismo proverili naša saznanja, pozvali smo Halidovu doskorašnju ljubavnicu, a ona ih je potvrdila.



"Tačno je, ali ja neću odustati, suviše sam povređena. Što se tiče viđanja s njim, od toga nema ništa, neka zaboravi na to. Tu kafu Halid i ja nećemo popiti", rekla je Sonja za Kurir.

Bašićeva je u intervju za naš list pre nedelju dana ispričala kako je izgledala kobna noć kada ju je Muslimović pretukao.

foto: Privatna Arhiva

"Tri puta me je udario rukom preko usta, pa je zaustavio auto, izašao i došao do mojih vrata. Šakom me je uhvatio za kosu, izvukao me i ja sam pala na zemlju. Udarila sam desnim kukom u kamen. Pitala sam ga: "Halide, zašto me udaraš?" A on je onda počeo da me desnom rukom udara u vilicu", kazala je ona i napomenula da je pevač pobesneo kada mu je tražila da joj vrati novac koji joj duguje.

(Ivan Ercegovčević/ foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir