KAMERE ZABELEŽILE SVE! SLOBIN OTAC NASRED ULICE KIJU NAZVAO KU.VEŠTIJOM: Ona više nije deo njihove porodice I NJIMA JE DRAGO, SLAVE! (VIDEO)

Između silnih kamera koje nema šta nisu zabeležile i oštrih komentara Lepog Miće, javnost ne prestaje da intrigira i Milan Milošević, uvek spreman da otkrije surovu istinu, posebno kada je sada već propali brak Kristine Kockar i Slobodana Radanovića u pitanju. On je, ovoga puta, objasnio zašto je zgrožen ponašanjem pevačevih roditelja, posebno njegovog oca, koji prilikom ulaska u Belu kuću nije tadašnju snajku ni pozdravio kako dolikuje.

"Da li Slobini roditelji slave kod kuće ja zaista ne znam, ali siguran sam da je njima drago što Kristina više nije deo te porodice. Oni su to i pokazali. Prisustvovao sam situaciji kada je Slobin otac za praznike ušao u Belu kuću, kada mu je Kristina pružila ruku a on je opsovao. Da ne pričam o onome što se kasnije dešavalo, kada je Kiju ispred zgrade u Šimanovcima nazao ku.veštijom, u finalnoj noći kada je pobedila. Ja smatram da je trebalo da odu što dalje od svih i stvore porodicu", rekao je on.

Milan je naglasio da mu se ne dopada to što su se roditelji umešali u odnos dece, te što im nisu dozvolili da sami donose svoje životne i bračne odluke.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir