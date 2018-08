LETUJTE U LUKSUZNIM GRČKIM HOTELIMA PO CENAMA SNIŽENIM I DO 43%! TRAVELLAND JE ZA VAS OTVOREN I U NEDELJU 12.8.2018.!!!

Organizovanje godišnjeg odmora vam zadaje brige? Zaboravite na njih jer je „Travelland“ samo za vas pripremio ponudu koju ne možete odbiti! Požurite i rezervišite svoje letovanje i ostvarite sjajne popuste!

Popularnost Grčke među turistima opravdava činjenica da je pogodna za sve: idealna za mlade koji su željni avanture i provoda, porodice sa decom kojima je od ključnog značaja sigurnost i kvalitetan smeštaj i one starije koji vole da uživaju u miru.

Halkidiki godnama privlači ogroman broj turista, a posetiocima nudi veliki izbor raznovrsnih sadržaja. Iz bogate ponude u letovalištu Hanioti „Travelland“ izdvaja jedan luksuzni hotel iz kategorije četiri zvezdice. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, a od ostalih sadržaja tu su moderna konferencijska sala, servis za pranje veša, menjačnica, rent-a-car, masaža, punkt sa sportovima na vodi, TV sala, stolovi za stoni tenis i još mnogo toga. Prostrane i klimatizovane sobe, opremljene su po najnovijim standardima i svakom gostu pružaju osećaj sigurnosti i spokoja.

Ako je Grand Otel hotel vaša sledeća stanica možete ostvariti i do 43% popusta! Dvoje odraslih sa dva deteta mogu ostvariti 7 noćenja po ceni već od 427€!!!

Na jugu Kasandre, poslednjeg prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paljuri nalazi se hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Hotel je izgrađen u prelepom prirodnom okruženju odakle se pruža pogled na Egejsko more. Izlazi na bajkovitu peskovito-šljunkovitu Kanistro plažu. Raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom, sportskim terenima, brojnim otvorenim bazenima, barovima, restoranima, sadržajima za najmlađe i mnogim drugim. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt.

Uz „Trvellandove“ popuste odmor u ovom hotelu možete priuštiti po cenama sniženim i do 38%.

Na Halkidikiju se, takođe, nalazi i odličan hotel Cronwell Sermilia sa 5 zvezdica . Smešten je na prelepoj peščanoj plažu u mestu Psakoudija na Sitoniji, na oko 80 kilometara od Soluna. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor.

Požurite i rezervišite vaš odmor u ovom luksuznom hotelu sa pet zvezdica, a uz sjajne „Travellandove” ponude možete ostvariti popust i do 28%.

Olimpska regija svojom raznolikošću, blagom klimom i bogatim sadržajem godinama unazad privlači veliki broj posetilaca. ,,Travlland’’ preporučuje luksuzni hotel Cronwell Platamon, resort sa 5 zvezdica . Smešten je u naselju Platamon, na oko 35 kilometara od mesta Katerini, u podnožju Olimpa. Prelepo okruženje koje predstavlja spoj mora i planine idealno je za porodice sa decom zbog prijatne klime. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i pruža jedinstveno wellness iskustvo. Odmaralište poseduje i akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju.

Ze sve one koji žele da svojoj porodici priušte odmor iz snova u ovom luksuznom hotelu, to mogu učiniti uz sjajne popuste i do 40%! Uz to avio karta za dete uzrsta do 11,99 godina u pratnji dve odrasle osobe je GRATIS!!!

Imajte na umu da je interesovanje za ove sjajne ponude zaista veliko i da se u svakom od pomenutih hotela traži soba više. Kako bi na vreme rezervisali odmor, ,,Travelland” će samo za vas biti otvoren i u nedelju 12.8.2018. od 10 do 17h!!!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

