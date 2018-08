UKRALI JOJ 2.000 EVRA, A ONDA JE DOŽIVELA JOŠ JEDNU MUKU: Muškarac navalio na Jadranku, pa je uhvatio za nogu! Zamalo da izbije TUČA!

Pevačica Jadranka Barjaktarović nakon pljačke na plaži doživela je novu neprijatnost. Naime, dok je nastupala u jednom klubu u Bosni jedan navalentni Italijan pipkao je pevačicu koja ga je zbog toga zamalo istukla.

"Jedan imućni Italijan je prišao Jadranki u pauzi između dva bloka pesama i krenuo da joj se udvara. Njemu je pevačica jasno stavila do znanja da je to ne zanima, jer je zauzeta, ali on za to nije hteo ni da čuje, pa ju je u jednom momentu čak i uhvatio za nogu zbog čega je nastao haos. Pevačica ga je u tom momentu odgurnula i počela da viče na njega dok su je momci iz obezbeđenja jedva obuzdali da ne krene u fizički obračun sa pijanim gostom kojeg su izbacili", ispričao je izvor koji se našao na licu mestu, a Jadranka potvrdila:

"Nije to prvi put da mi se dešava. Neretko se nađe neki navalentan muškarac na mom nastupu, ali ja znam da se odbranim od takvih. Ne plašim se nikoga."

