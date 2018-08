SVI JEDVA ČEKATE DA JE GLEDATE NA MALIM EKRANIMA: Voditeljka se EMOTIVNOM porukom prisetila detinjstva! NIKADA nećete pogoditi ko je na slici (FOTO)

Na slici nije moja Rosa, nego ja... I moja mama- lavica. Jedna od najsnaznijih zena koje poznajem. Zena koja moze u isto vreme da kuva, planira dan, gleda decu, i neizostavno prica 😂😂😂 Moja draga MG, mama, babica, Gocka, i jos milion nadimaka ima... #mamaicerka #mama #baka #mamaija #secanja #momanddaughter #memories #tbt

A post shared by Marija Veljkovic (@mare.veljkovic) on Aug 11, 2018 at 3:57am PDT