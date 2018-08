ZA MENE ONA JE NAJNEBITNIJA OSOBA NA SVETU! Teodora oplela po Tamari Milutinović! Nije štedela REČI, a onda otkrila OVO! (FOTO)

U toku boravka pevačice Teodore Džehverović u najgledanijem rijaliti šou programu u regionu, "Zadruzi", njena koleginica i nekadašnja članica benda u kom su zajedno pevale, Tamara Milutinović, više puta je negativno u javnosti pričala o ovoj zadrugarki.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

"Ona je meni najnebitnija osoba na ovom svetu! Ja sam rekla da sam u Zadruzi pričala o njoj... Kada sam izašla rekla sam: "Bože, što sam ja njoj dala marketing?", tako da stvarno ne želim da pričam o njoj! Ona me nije zvala posle izlaska. Ma kakvi, šta da mi kaže? Što da me zove? Nema šta da mi kaže! To što me pljuje... Pa pljuje me i još 550 osoba pored nje. Nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Ja se ne nerviram oko toga, veruj mi. Neću da joj dajem pažnju. Ne zanima me", rekla je Teodora Džehverović za bivšu cimerku.

"Riba, ono... Ja sam bila tamo, napali su me za tu grupu da sam ja kriva što se raspala. Ja sam rekla: "Slušaj, bre, ne možeš ti meni da pričaš to jer ja dobro znam šta je bilo!", neću da pričam više o tome jer neću da ispadne da ja pljujem po drugim ljudima. To nema veze sa drugima. To je imalo veze sa nama. Stvarno je za mene najnebitnija osoba u ovom trenutku na svetu! Ne znam šta je ovo, svako ima da kaže nešto za mene! Pa, j*bote, kao da sam u razmatranju", dodala je Teodora.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Teodora je nedavno raskinula ljubavnu romansu sa manekenom Anđelom Rankovićem koju su zajedno počeli tokom boravka u Beloj kući, a kako je pevačica istakla, to su uradili zbog velikog pritiska javnosti. Ipak, zatim je počela rasprava između Anđela, koji je okrivio njenu majku Gordanu za raskid i njenog brata Save, koji je prstom uperio u Ranovićevu majku Ljiljanu, tako da cela ova priča još nije razrešena.

foto: Printscreen

