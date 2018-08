SIGURNI SMO DA ON NIJE JELENIN UBICA! VIŠE NIJE MOGLA DA ĆUTI: Nakon 2 godine Nada Topčagić progovorila o UBISTVU PEVAČICE!

Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv kompozitora Zorana Marjanovića (40), koja ga tereti za svirepo ubistvo supruge, pevačice Jelene Krsmanović Marjanović (33), a ta vest je žestoko potresla folk pevačicu Nadu Topčagić, koja je odlučila da progovori posle dve godine ćutanja o tragičnoj smrti svoje velike prijateljice. Nada otkriva da je njen suprug Zlatko stupio u kontakt sa Zoranom nakon što je on napustio pritvor u kojem je proveo skoro deset meseci.

"Moj muž je odmah zvao Zorana, čim smo saznali da je izašao na slobodu. Mi smo gotovo sigurni da on nije ubica i moj Zlatko i Zoran su i dalje u dobrim odnosima. Zoran se Zlatku zahvalio na pozivu, ali ipak moramo priznati da se sa njima nismo čuli dugo, niti su oni nas zvali. Udaljili smo se jedni od drugih, jer smo svi u čudu zbog svega što se desilo. Sada nećemo da ih zovemo mnogo i smetamo, jer Zoran uživa u svakom trenutku sa svojom ćerkom", kaže Nada Topčagić, koja ne krije da joj je najviše žao što dugo nije videla malu Janu.

"Gledam Janine fotografije na društvenim mrežama i mnogo mi je krivo što ona više nije ono dete koje sam poznavala. Vrlo je ozbiljna i vidno utučena. Njoj je Zoran sve, a zbog svega što se dogodilo, odrasla je preko noći. Njeno detinjstvo je postalo stravično, a Janu tek očekuje pakao, ako na kraju osude Zorana. Iako ima babu, dedu, strica i rođene tetke, niko neće moći da joj nadoknadi Zorana", konstatuje pevačica i uverava da se već dve godine stalno priseća druženja sa Jelenom i Zoranom i pokušava da nađe odgovor na pitanje ko je ubica.

"Stalno vraćam film i prisećam se naših druženja. Zoran i Jelena se nikada nisu svađali, a među njima nije bilo čak ni uobičajenih bračnih razmirica. Muž mi kaže da sam se pretvorila u Agatu Kristi, ali ja nikako ne mogu da nađem ništa sumnjivo što bi ukazalo na to da je bilo ko od Marjanovića upleten u ubistvo. Zoran je bio omiljeni sin u porodici i ako ga na kraju osude, to će biti stravično za porodicu. Za mene je nepojmljivo da je Zoran ubica, to ne mogu nikako da povežem sa njim", kaže Topčagićeva, koja je sigurna da je ubica neko ko je pevačicu dobro poznavao.



"Imam svoje mišljenje o Jeleninom ubistvu koje sam dugo formirala. Sigurna sam da je Jecu usmrtio neko ko ju je odlično poznavao i ko je želeo da napakosti porodici", zaključila je pevačica.

