ŠOK! OVO JE MILJANIN NOVI DEČKO! SMUVALA DOKTORA U PORODILIŠTU: Nišlijka nije gubila vreme, odmah se bacila na posao! (FOTO)

Život kontroverzne rijaliti zvezde prepun je neverovatnih obrta i nesvakidašnjih događaja, koji su u njenom slučaju gotovo svakodnevni. Tek što je rodila sina Željka i definitivno prekinula svaku kontakt sa bivšim partnerom Ivanom Marinkovićem, Kulićeva je već stigla da se ponovo zaljubi i uplovi u ljubavnu vezu!

Kako smo saznali od izvora bliskog ovoj rijaliti takmičarki, susret sa novim izabranikom dogodio se dva dana posle porođaja, dok je bila u porodilištu, ali je sa njim počela da se zabavlja tek pre nekoliko dana.

- Ubrzo posle rođenja Željka, doktor pedijatar je došao da obiđe bebu i ispostavilo se da je taj susret za Miljanu bio fatalan. Odmah joj se dopao lekar, posebno zbog toga što je bio izuzetno pažljiv prema njoj, upućivao joj je komplimente, obilazio je na svakih sat vremena kad god je bio u smeni. Njoj je u tim momentima, dok je prolazila kroz težak period sa Ivanom, takva pažnja dodatno prijala i tako se rodila ljubav. Na njenu sreću, simpatije su bile obostrane. Na dan izlaska iz porodilišta razmenili su brojeve telefona i od tada se stalno čuju i dopisuju. On ima 34 godine i u niškoj bolnici radi već neko vreme - kaže naš sagovornik i dodaje da je Miljani posebno drago što je njen novi izabranik Nišlija.

Poštujući želju svog novog izabranika, Miljana nikome nije rekla da su u vezi jer on ne želi da to dođe do medija.

- Doktor joj je rekao da ne bi voleo da se pojavljuje u javnosti, to ga nikada nije zanimalo. Naravno, svestan je činjenice da će se vrlo brzo pročuti za njihovu vezu, ali ipak ne želi medijski da se eksponira. Miljana i on su tek tri-četiri dana u vezi, ali ona neprestano priča o njemu. Kaže da je on muškarac njenog života, partner kakvog je oduvek želela i da bi volela uskoro da otpočne zajednički život sa njim. Miljanini roditelji, majka Marija i otac Siniša, oduševljeni su njenim izborom i podržavaju njihovu vezu - kaže naš izvor, dok temperamentna Nišlijka nije htela da da komentar.



