ANABELA OPASNO PRETILA MATOROJ: Gepekovaću te, kepecu, Sanja će ti mahati! Tomićeva otkrila šta će uraditi ako sretne majku Lune Đogani! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora tokom boravka u rijalitiju često je pričala kako se družila sa Lunom Đogani i pre ulaska, međutim njihov odnos se pogoršao.

Gostujući u emisiji "Zadruga, narod pita", Matora je ispričala šta je najviše zamerila ovoj bivšoj cimerki koja je bila u ljubavnoj vezi sa tada oženjenim pevačem Slobodanom Radanovićem.

"Ta poslednja nedelja i ono što je bilo sa Sanjom... Tada sam odlučila da ne želim nikakav kontakt sa njom napolju. Kada se ona svađa sa Slobom, ona hoće da se niko ne meša. A drugo je bilo sa Sanjom što me pogodilo. Svi smo ćutali i ona stoji iza nas i priča i priča i ja kažem: "Luna, molim te nemoj!", i ona kao: "Šta je? Briga me! Ne zanima me to". Ja se mislim mi se ovde raspravljamo, Sloba me sto puta nahranio polnim organom, a sada kada je Sanji teško ona tako. Čak je Luna pisala jedno pismo Sanji", pričala je Matora.

"Shvatila sam da nju u suštini baš boli uvo. Tako sam se osećala. Pričala sam sa njom i ona kao: "Nije me zanimalo". Ne znam više i da li da imam neko mišljenje o Luni. Želim joj sve najbolje. Ne razmišljam. Ja ništa pogrešno nisam uradila. Jedino što mogu da kažem da ne osuđujem nju koliko Anabelu zbog svega što se desilo", dodala je Matora.

Iako je Jovana rekla kako ne želi da priča o pevačici, jer nema baš lepo mišljenje o njoj, ipak je iznela svoj stav.

"Ja imam mišljenje o Anabeli, ali ne bih ga iznosila ovde jer uopšte nije lepo. Žene je otišla... Posala mi preteću poruku. Napade me tamo. Slala mi: "gepekovaću te, kepecu, Sanja će ti mahati!", ma katastrofa. Ne želim da se vraćam na to", rekla je Matora i dodala:

"Alo bre, ako si mama, uzmi telefon. Zna gde živim, što ne dođe? Šta treba sad u emisiji da se našibam sa njom? Ne razumem to mafijanje u emisiji. Ja kada bih čula moju mamu onao da priča na televiziji, ja bih propala u zemlju. Krivo mi je jedino za Lunu i Gagija, oni nemaju veze sa tim. Kada bih je srela sada ništa joj ne bih rekla, ne bih volela ni da je sretnem", pričala je Jovana.

