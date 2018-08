RAŠID SAKIĆ MALTRETIRA OČEVU UDOVICU: Sinanov sin preti maćehi, traži joj pare i OTIMA JOJ KUĆU!

Sabina Sakić, udovica pokojnog Sinana Sakića, prolazi kroz pakao s pastorkom Rašidom Sakićem, koji pretnjama i ucenama pokušava da joj otme imovinu i iznudi novac, ekskluzivno saznaje Kurir.



Odmah posle smrti legendarnog pevača počeli su problemi u porodici, a glavni krivac navodno je njegov sin iz prvog braka, koji je u aprilu izašao iz zatvora nakon odsluženja višegodišnje kazne zbog ubistva. Od izvora bliskog Sakićima saznajemo da Rašid traži novac od Sabine, te joj stalno dolazi na kućna vrata i preti joj. Iako ona nije želela da ga prijavi, pročulo se šta se dešava, pa je Sabinu policija pozvala na razgovor, a ona im je ispričala šta se dešava, nakon čega joj je rečeno da će ga držati na oku.

foto: Zorana Jevtić

- Problemi s njim traju čitav život jer je oduvek bio problematičan i sklon nasilju. Sinan je zbog njega dolazio u brojne neprijatne situacije, zbog čega je često tražio utehu u alkoholu. Mnogo puta mu je govorio da se smiri, ali ništa nije vredelo - otkriva naš izvor i dodaje da je kralj Južnog vetra svu decu materijalno obezbedio, ali je, za svaki slučaj, imovinu kupio na ime supruge Sabine.

foto: Privatna Arhiva

- Sinan je na Sabinu prepisao svu pokretnu i nepokretnu imovinu, pa čak i stanove svoje dece. Dok je bio živ, svima je obezbedio krov nad glavom, a kako bi sprečio naslednike da prodaju nekretnine i tako ostanu na ulici, što se često dešava sa sinovima i ćerkama imućnih roditelja, sve je preneo na ženino ime.

foto: Privatna Arhiva

Rašidu je 2003. godine kupio stan u Loznici, a pre nego što je pušten na slobodu, kompletno ga je renovirao. Međutim, njemu to očigledno nije bilo dovoljno, pa je tokom folkerovog lečenja stalno tražio pare. Pevač mu je tada, iako već teško bolestan, u više navrata dao novac, oko 4.000 evra - otkriva naš izvor, inače pevačev kolega, i kaže da Sinan nije više hteo da čuje za Rašida:

- Kolegama se žalio da njegov sin ne zaslužuje da mu kaže "zdravo", a kamoli nešto drugo. Ne samo zato što je nezahvalan, već zato što je nasilan prema njima i stalno ih pljačka. Više puta ga je povređivao na razne načine, a on to nije zaslužio.

foto: Privatna Arhiva

Međutim, sada se stvar otrgla kontroli i Sabina je uplašena za svoju bezbednost.

- Ona ni Sinanovu smrt ne može na miru da žali zbog njega. Sabina, koja je Rašidu davala šakom i kapom, nije zaslužila da joj on radi takve grozne stvari. Treći dan posle smrti tražio joj je 10.000 evra, iako zna da su se Sakići zadužili na više strana zbog pevačevog lečenja i da ona vraća dugove. Rašida to ne zanima, pa joj stalno upada u kuću i vređa je.

foto: Zorana Jevtić

Za rođendan joj je poslao poruku da će se useliti u kuću u Loznici, kao i da će joj oteti atelje u kom slika. Ona je očajna i živi u strahu, ali ipak se nada da će se Rašid urazumiti - zaključuje naš sagovornik, čije navode nismo uspeli da proverimo kod Sabine Sakić jer nije bila dostupna do zaključenja broja, dok do Rašida Sakića nismo uspeli da dođemo.



Sinan testirao Rašida

Sin nije hteo da da jetru Rašid Sakić, koga bije loš glas u Loznici zbog brojnih izgreda, hvalio se po gradu da će biti donor jetre za oca Sinana, a nije se čak ni prijavio za to, već su njegova druga deca. Kako saznajemo, pokojni pevač pitao je Rašida, samo da bi ga testirao, da li bi mu dao jetru, a on je navodno odgovorio:

- Zašto ja, neka daju druga deca!





Preka narav Rašid bio u Padinskoj skeli

Odležao 12 godina zbog ubistva Rašid Sakić je 2011. pravosnažno osuđen na 12 godina zatvora jer je ubio svog prijatelja Dragoljuba Despotovića i pokušao da likvidira Radomira Lazića 22. maja 2002. u Loznici. On je sredinom aprila ove godine odslužio 12-godišnju kaznu u Novoj Skeli u Padinskoj skeli i pušten je na slobodu. Trenutno živi u Loznici, gde ga bije glas opasnog čoveka koji maltretira ljude i preti im.

Sinan je prošle godine u emisiji "Goli život" Milomira Marića otkrio da nije posetio sina u bolnici i da je samo jednom otišao da ga vidi u zatvoru.

- Kad sam se vratio iz Švajcarske, sin mi je bio u bolnici. Nisam otišao da ga posetim. Bio sam povređen. Bilo mi je žao, kako je moglo da dođe do takve situacije između njih dvojice? Spavali su zajedno. Kako je to moglo da se desi? Rekao sam: "Ni u snu ne idem." Samo jednom u životu sam otišao kod njega u zatvor. Svako neka nosi svoj teret. Ako mu nešto bude trebalo, ja ću mu dati, poslaću mu, ali više neću dolaziti - govorio je Sakić sa suzama u očima.

Inače, Rašid je, kao i njegov brat Medo, pevačev sin iz prvog braka, dok je sa Sabinom dobio Alena i Đulkicu, a i njenu decu Ernesta i Elvisa gledao je kao svoje.

Foto: Zorana Jevtić

