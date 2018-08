MARIJANA JE IZMISLILA DA SAM JE TUKAO: Mili odgovorio na OTPUŽBE! Tvrdi da nije bio nasilan (FOTO)

Milutin Mili Radosavljević tvrdi da nije tukao svoju devojku Marijanu Marković, koja ga je u subotu po podne prijavila za nasilje, zbog čega je njega privela policija, a nju Hitna pomoć odvezla na pregled u Urgentni centar.



Bivši učesnik "Parova" za Kurir kaže da nema pojma zbog čega je njegova partnerka napravila skandal i uplela ga u probleme, napominjući da nikada nije digao ruku na nju, niti mu je to palo na pamet. Prema njegovim rečima, jeste došlo do manjeg konflikta između njih dvoje, ali to nije bilo ni nalik tuči.

foto: Privatna Arhiva

- Prethodna dva dana sve je bilo u redu, najnormalnije se ponašala. U petak uveče smo bili u klubu do kasno, kad smo ustali otišli smo na jedan splav, skoro ceo dan smo proveli pored vode. Posle ručka i nekoliko popijenih čaša šampanjca, otišli smo u hotel, gde sam ja primetio da su mi nestale naočare. Onako neispavan i umoran, počeo sam da joj prebacujem što nije obratila pažnju na to ko mi je uzeo naočare i oko toga smo se posvađali. Ja sam posle toga otišao iz sobe, ona je ostala.

foto: Privatna Arhiva

Odgovorno tvrdim da je nisam pipnuo, a kamoli tukao. Ona je bila malo nervozna, ja je razumem, nije joj lako u životu. Ali ne može ovako da me optuži. Nisam nasilan čovek, dosta mi je da me više optužuje ko i zašta stigne. Prvo me je Mirela optužila za silovanje, mesec dana sam bio u paklu zbog toga, da bi ona meni onda rekla: "Opusti se, to je dobar marketing i šou-program za rijaliti." Ja neću tako da radim. Ako je i Marijana htela isto to, na pogrešnog čoveka je naišla - kaže uznemireni Mili.

foto: Privatna Arhiva

Kako smo saznali u Ministarstvu unutrašnjih poslova, inspektori su protiv Radosavljevića podneli prijavu zbog nedozvoljenog lišavanja slobode Marijane Marković, ali ne i za nasilje. Mili negira da je zaključao svoju devojku u sobu.



- Izašao sam iz sobe i zaključao vrata, ali ona je imala ključ i mogla je da izađe. Objasnite mi, kakvo je to lišavanje slobode ako je ona imala ključ i nije htela da otvori vrata i izađe. Sve je namešteno. Nisu joj našli nikakva povrede na telu jer je nisam tukao, zato policija nije ni pisala prijavu za to jer nema na osnovu čega - priča Radosavljević, protiv kojeg će krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.



Marijana i dalje optužuje Milija

Pet sati me držao zaključanu i tukao Marijana Marković oglasila se na društvenoj mreži Instagram, ponovivši optužbe na Milijev račun.

- Nema veze s istinom, nasilnik koji laže! Ja videla lopova? Nasilnik je zaspao mrtav pijan u kolima, gde su naočare ispale, koje je nakon nekoliko sati našao. Mene je u hotelskoj sobi zbog istih naočara, pošto nisam znala gde su, pet sati držao zaključanu, uzeo mi telefon, tukao me po glavi, pljuvao u lice i vređao! Imam lekarske nalaze koji to potvrđuju - napisala je ona.

