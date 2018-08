UMISLIO DA MOŽE DA SE PARKIRA GDE HOĆE: Eru Ojdanića umalo priveli komunalci na Adi! (FOTO)

Era Ojdanić napravio je juče pravu pometnju na Adi Ciganliji, zbog čega je čak i komunalna policija morala da reaguje. Nadaleko čuveni vitez iz Meljaka došao je na beogradsko more da se rashladi, ali kako je bila gužva za parking, on je svog luksuznog četvorotočkaša nepropisno parkirao. To su spazili organi reda koji su mu odmah prišli i očitali mu bukvicu.

- Jao, braćo, komunalci, šta sam sad uradio - pravio se blesav Ojdanić.

- Gospodine, nepropisno ste parkirali svoje vozilo. Molimo vas da preparkirate automobil - upozorio ga je komunalni policajac.

- Pa, sve je puno ko oko. Ja sam u godinama, ne mogu da pešačim toliko, zato sam stao na trotoar. Da li imam neke protekcije, evo, otpevaću vam nešto - pokušao je pevač da se izvuče.

Komunalci nisu imali sluha za to što je Ojdanić javna ličnost, nego su mu održali lekciju. Tek kad su objasnili koje su kazne za nepropisno parkiranje, Era je kao oparen uleteo u svoj džip, i za tili čas pronašao slobodno mesto. Nakon toga, ponovo je došao do komunalaca i sradačno se sa njima pozdravio. Oni su ga još jednom posavetovali da ubuduće vodi računa i ne krši propise jer ugrožava i sebe i ostale građane. Ojdanić ih je saslušao, a zatim brže bolje otišao da se brčka na beogradskom moru.

Kako je i naša ekipa bila na licu mesta, pitali smo Eru zašto je pokušao da nasamari komunalnu policiju.

- Mnogo je vruće, hoćete da umrem, došao sam kao i svi ljudi da uživam na Adi, ali parking mesta su bila zauzeta, i ja nisam imao gde da stanem, pa sam morao da auto ostavim trotoar. Nisam znao da komunalci ordiniraju jer sam se uvek parkirao kako treba. Eto, sada sam napravio grešku, ali sva sreća da su me spazili na vreme, inače bi me debelo kaznili - kaže Era.

70 godina ima Era

50.000 evra vredi njegov džip

5 sati je bio na Adi

