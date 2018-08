NAKON KRAĐE MOBILNOG ŠAKO PSOVAO I PRETIO LOPOVU! P.ČKO, J.EBAĆU TI SVE PO SPISKU: Pevač pobesneo na bini, a EVO kako se sve odigralo! (FOTO)

Pevač Šako Polumenta opljačkan je na nastupu u Leskovcu, a nekoliko sati nakon tog nemilog događaja otkrio je sve detalje pljačke.

Naime, njemu je ukraden skupoceni telefon a cela stvar odmah je prijavljena policija koja traga za počiniocem.

foto: Damir Dervišagić

"Istina je, telefon mi je ukraden i ceo dan ne mogu da se smirim zbog situacije koja mi se desila. Ne mogu da verujem da sam doživeo tako nešto u gradu u kom sam nastupio pred 3.000 ljudi i ispoštovao ih do poslednje pesme. Veče je počelo u odličnoj atmosferi i telefon sam ostavio kod DJ-a, ne razmišljajući budući da je prostor na galeriji odvojen od publike. Kada sam završio blok dosta ljudi prišlo je kako bi se slikalo i kada sam se okrenuo kako bih uzeo svoj telefon video sam da ga nema tu gde sam ga ostavio", kaže Šako i objašnjava da je posle nekoliko minuta preko mikrofona zamolio lopova da mu telefon vrati.

"Kada sam shvatio da je vrag odneo šalu, uzeo sam mikrofon i obratio se pristunima. Najlepše i najkulturnije zamolio sam da mi se telefon vrati i da nastavimo sa nastupom kao ljudi. Prošlo je deset minuta, zatim pola sata, ali niko se nije oglasio. Tada sam ponovo uzeo mikrofon, ali ovoga puta sam počeo da psujem i da se koristim ružnim rečima", objašnjava Polumenta i nastavlja.

foto: Damir Dervišagić

"Govorio sam toj osobi koja se usudila da nam svima pokvari veče da je pi*ka, da nema trunku samopoštovanja i poštovanja, da ću saznati ko je i da ću joj j*bati sve po spisku. Sam sebe sam šokirao koliko su reči same izlazile iz mene, razumite me, bio sam mnogo iznerviran i razočaran. Pitao sam nebrojano puta čime sam to zaslužio i kako nemam trunku stida i srama, ali džabe", priča pevač i ističe da je slučaj odmah prijavio policiji.

"Uopste nisam hteo olako da pređem preko toga. Gazda te diskoteke u Leskovcu ozbiljan je čovek i kod njega važi vojna disciplina. Sve je pokriveno kamerama i sam je neprijatno iznenadjen situacijom koja mi se dogodila. Na kamerama se sve vidi, a utvrdiće se ime i prezime osobe koja se usudila da se igra sa privatnom svojinom. Danas sam ja, sutra je neko drugi. Niko na svetu nema pravo da uzme ono što je tuđe. Ne plašim se ničega i nikoga i isteraću pravdu do kraja samo zato što nisam zaslužio jedan posto toga što mi je dotična osoba uradila onda kad sam došao da ljudima pružim lepu noć i divno druženje", zaključio je Šako.

foto: Marina Lopičić

