Hvali se plavuša prijateljici. - Pogledaj me, zahvaljujući ovoj krizi opet sam na svojim nogama. - Kako to? - Lepo, banka mi oduzela auto.

Stih dana

Hej, ako jednom pođeš da me tražiš Pitaj tužne, oni znaju me. Hej, ako opet želiš da mi srce slomiš Tu sam gde si ostavila me

Mile Kitić „Oči moje“