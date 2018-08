ZAKLJUČAO JE U JUGI PA JE TUKAO, PLJUVAO... NAKON PRIVOĐENJA SVE DEMANTOVAO I HOĆE DA JE VERI?! PAROVI ZAUZELI STRANE! Svi detalji petočasovne agonije rijaliti zvezde: OVO NIKO NE ZASLUŽUJE!

Milutin Radosavljević Mili priveden je juče u policijsku stanicu Zemun nakon što ga je devojka Marijana Marković, koja je takođe učestvovala u "Parovima", prijavila da ju je pretukao u hotelu "Jugoslavija", saznao je Kurir.

"Zaključao me je, oduzeo mi telefon, a zatim me tukao po glavi, pljuvao u lice i vređao. Naravno, imam lekarske nalaze koji to potvrđuju. Ne znam kako iko može da bude na strani nasilnika, a da žrtva nije ni pitana šta se desilo. U Urgentni centar me je dovezla Hitna pomoć, koju je policija pozvala dok sam bila u hotelu. Po iskazu policije se vidi ko me je dovezao do urgentnog centra i šta se sve desilo", poručila je ona.

Mili je, sa druge strane, oštro demantovao navode o prebijanju, pa otkrio medijima da uveliko priprema veridbu, kao i da se nada pomirenju.

"Ne znam zašto Marijana to piše i ko je na to nagovara. Nisam je dotakao i stojim iza toga. Pokačili se jesmo, ali nema reči o fizičkom nasilju i tome da sam je udarao, šutirao, pljuvao. Pa naša ljubav je najveća ljubav na svetu i sve će biti okej. Iskreno se nadam da ćemo se pomiriti i da će ona prestati sa ovom farsom. Ne znam šta se dešava, zašto me je prijavila i o čemu se radi. Uveliko sam pripremao da se verimo i nadam se da će tako biti i da ćemo uskoro pred oltar", rekao je Mili koji, kako kaže, ne zna odakle Marijani modrice i lekarski nalazi o povredama.

Takođe, Mili ističe da ne zna odakle joj modrite, niti lekarski nalazi o povredama.

"Ništa ja ne znam šta je ona uradila i zbog čega. Proveli smo pet prelepih dana u hotelu, nisam je zaključavao nigde i, ponavljam, nisam je tukao. Mogla je da izađe iz sobe kad god je htela. Ako sam je prebio, zašto je samo dan pre toga kačila fotografije sa mnom i pisala da sam najbolji dečko na svetu? Kako ja mogu da znam odakle joj modrice i da li ih uopšte ima?! Nemam ideju šta se dogodilo sa njom i zašto pravi ovaj haos. Mogu samo da kažem da imamo velike planove i da je ona moja ljubav", zaključio je Mili, koji je već juče pušten na slobodu.

Međutim, Milijeva bivša devojka podržala je Marijanu. Mirela Batista je pre nešto više od godinu dana takođe prijavila Milija da ju je pretukao. Ona se oglasila povodom navodnog prebijanja tako što je Marijani uputila javnu poruku.

"Draga Marijana, ja ti ovim putem neću pisati o tome kakav je bio moj pakao do spasenja. Bez kamera u njegovoj blizini nisi bezbedna, mene je i kad me poveo vani držao čvrsto za ruku i pretio da će mi slomiti vilicu, od straha za moj život, bila sam manja od makovog zrna. Nećemo o tome da me nisi slušala i verovala si njemu i mene nazivala pogrdnim imenima. Čak te je toliko izmanipulisao, pa ste me zajedno uništavali psihički. Sada imaš moju podršku, ja ti verujem, ali te molim da se makneš od njegovih prijatelja, znali su sve i videli modrice na meni, ali nikad javno nisu priznali. Ako ti treba razgovor, tu sam. Čuvaj se i ne hodaj sama gradom. Psihopata mora u zatvor i mora mu se stati na put, a tebi će vreme izlečiti sve rane", glasi njena potresna poruka.

Aleksandra Vasiljević, njihova bivša cimerka iz luksuzne vile, smatra da Mili mora da je bio pijan ako j uje pretukao, ističući da ona zasigurno ne laže.

"Više verujem Marijani nego Miliju, jer smo svi svedoci kakav je on kada se napije i koliko je tada agresivan. Marijana nije osoba koja bi mogla da uradi nešto zbog čega bi izazvala njega treznog. Sigurno je da je bio pijan i sigurno je da ju je tukao. Uostalom, ne znam zašto je Marijana sa njim, zna da je već pokazao nasilničko lice sa prethodnim devojkama. Jako mi je žao što joj se to dogodilo i budite sigurni da ona ne laže".

Mladen Vuletić je siguran da Marijana ovako nešto nimalo nije zaslužila.

"Ne družim se sa njima, ali šokiran sam time šta se radi. Ako je istina da ju je prebio, mogu samo da kažem da mi je žao i da Marijana to nije zaslužila. Sa druge strane, nije mi jasno da neko nekog prebije i da slobodno šeta ulicom. Mili mi se javio malopre i rekao da je sve okej. Verujte da mi ništa nije jasno".

Aleksandar Požgaj je izričito protiv nasilja.

"Protiv sam nasilja u svakom smislu i ako je to istina, mogu da kažem da mi je jako žao i da niko nije zaslužio da bude žrtva napada bilo koje vrste. Treba pohvatati sve te tuče i optužbe, a trudim se da ne ulazim u tuđe živote, tuče, krevete".

Podsetimo, rasprava rijaliti para počela je kada je Mili shvatio da je njegova devojka videla lopova, ali nije reagovala.

"Navodno je rasprava ovog para počela tako što je Radosavljević shvatio da je Marijana videla lopova koji mu je ukrao naočare, ali da nije odreagovala. Nakon kratke rasprave u kojoj je Mili poručio svojoj lepšoj polovini da je trebala odmah da ga obavesti o krađi, on se uputio sa prijateljima na drugu lokaciju, dok je tužna Marijana sa Gerom i njegovom ženom otišla u Urgentni centar", piše "Happy".

Markovićeva je iznela da se bivši učesnik "pere i koristi lažima", kao i da ju je protiv volje držao zatvorenu, a potom se pet sati iživljavao nad njom.

"Koliko laže! Nema veze sa životom ništa što kaže taj čovek. On je nasilnik koji laže. Ja videla lopova koji mu je uzeo naočare, pa smo se zbog toga pokačili?! Koliko laži na jednom mestu. Nasilnik je mrtav pijan zaspao u autu i naočare su mu ispale. Nakon nekoliko sati ih je našao, tačnije drug mu je javio da su bile ispod sedišta. Mene je zbog istih tih naočara pet sati držao zatvorenu u hotelskoj sobi i maltretirao", poručila je ona pa zatim i iznela detalje prebijanja.

