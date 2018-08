SVI VEĆ ZNAJU DA SE GREŠKOM RAZVEO, ALI NIKO NE ZNA KAKO JE GOCA REAGOVALA KAD SE ŠABAN U OVAKVOM DRUŠTVU VRATIO KUĆI PIJAN U 4 UJUTRU: Sam mu je Bog pomogao! (VIDEO)

O skladnom i dugovečnom braku pevača Šabana Šaulića nema ko ne mašta, a on se maltene na samom početku slučajno razveo od ljubavi svog života, pa se venčao sa njom ponovo!

"Potpišem nešto, ono zahtev za razvod. Onda trči, moli, evo me kući, ne idem nigde. Bili smo dugo razvedeni, negde oko 15 do 17 dana", objasnio je jednom prilikom Šaban, koji je čitav album "Kafanska noć" iz 1985. godine posvetio supruzi, posebno pesmu "Gordana", jer su u tom trenutku bili razdvojeni.

Zbog svog talenta uspeo je da dotakne zvezde, međutim ističe da bi mu put do popularnosti bio daleko teži da pored sebe nije imao Gocu. Za nju bi uradio sve, pa čak i onda kada toga nije svestan!

"Došao sam iz neke kafane s nekim mojim drugarima, onako dobro pijan, kad sam stanovao na Labudovom brdu, i kad me je videla onakvog, da nisam svoj... a kad je videla čopor njih iza mene! Koliko ih je bilo, pet, šest... kaže: 'Pa je l' si ti normalan u ovo doba, četiri ujutru, sad si došao ovde?!' i ja sam krenuo: 'Ne plači dušo, ja ću ti doći, po ponoći', znači posle ponoći i nije bila ljuta!", rekao je on za "Premijeru, pa dodao: "Kao: 'Bože, kakva ti je to pesma?' Sad mi izašlo iz mene ovako, veruj mi", otkrio je pevač kako je umeo da smiri suprugu pesmom.

Ovih dana, posvećen je stvaranju nove pesme "Ti možeš sve" sa Zoricom Brunclik, a njegova četvorogodišnja unuka Ema, Ildina naslednica, oštar je sudija!

"Kad je Zorica drugi put zapevala pesmu, moja unuka koja ima četiri godine je počela da peva za njom, zajedno! Odmah je pesmu naučila. Onako mala pa je sve skapirala i već je to ušlo u uši i počela ona da peva... Ovo mora da je dobro!" zaključio je u "Premijeri" Šaban, koji svaki slobodan trenutak voli da provede u društvu unučića.

