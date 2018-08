MATORA NAKON ŽUČNE RASPRAVE S ANABELOM I POSLE ANDRIJANINOG IZLIVA BESA OŠTRO UZVRATILA: Ne laprdaj mnogo, kvočko mala! TO ŠTO SANJI FALI MOŽE DA SE KUPI! (VIDEO)

Svi i danas pričaju o žučnoj raspravi između Jovane Tomić Matore i Anabele Atijas, koja se dogodila u finalnoj večeri "Zadruge" 20. juna. Od tada, bivša zadrugarka i pevačica razmenile su još nekoliko udaraca, međutim kako nikako nije dolazilo do zatišja tokom poslednjeg gostovanja u emisiji "Zadruga, narod pita" Matora je priznala da ju je sve to samo navelo da više ne poželi Anabelu ni da sretne.

Kako joj je Anabela skrenula pažnju da će joj "Sanja mahati i ostaviti je, jer će tražiti ono što ona ne može da joj pruži", tu situaciju zaključila je urnebesnim komentarom: "Za njenu informaciju, to može da se kupi".

S druge strane, prepirka sa Andrijanom Radonjić izgubila je kontrolu. Naime, ljuta bivša cimerka poručila je Sanji i Matoroj:

"Moram ovako da se oglasim, jer ne mogu da verujem kako neki ljudi koji od obraza nemaju više od 'o', nastavljaju da koriste medije na način na koji im odgovara konkretno sada - kako sam protiv gej populacije! Da, rekla sam da ste bolesne, ali sam isključivo komentarisala objavu u kojoj mene komentarišete. Bolesne ste, jer nemate preča posla, nego da u svakoj emisiji komentarišete samo mene koja sam 'nebitna' i koristite svaku priliku da me ubacite u neke vaše priče, jer eto zbog čega bi bile na portalima. Nemam ništa protiv gej populacije, svako ima pravo da radi šta god želi u svom životu, ali imam protiv loših, pokvarenih i ljudi koji gaze preko mrtvih na ovoj jadnoj estradi da bi došli do nekog cilja! Koji je cilj?! I neka sam ja najgora na svetu, ali evo, nemojte da mi dajete reklamu molim vas više. Ne treba mi da iko zna da sam vas poznavala!"

"Smiri strasti, kvočko mala, ne laprdaj mnogo! Devojko, mi smo svaki dan pristutne u medijima ne zato što mi to hoćemo, nego zato što je to tako. Nažalost, ti si ta koja pecne, pa posle jede go.na, kako mi hoćemo je.eni marketing. Nemoj mene sa tim forama. Ti si loš čovek! Pritajeno zlo jedno!", uzvratila joj je Matora bez pardona.



"Molim presvetu da se ne tripuje i da se ne pere. Prvo pecne, pa onda kljuka kako, zaboga, mi nju diramo. Samo ti ćuti... To ko gazi do mrtvih da bi došao do cilja... nećemo o tome. Meni je stvarno žao što sam ja, koja nisam pevačica, postigla mnogo veći uspeh od tebe, koja si nekoliko godina u Pinkovim zvezdama. Šta ti je ljubomara... C c c", poručila je Sanja putem Instagram priča.

