ŠOK AKCIJA U TRAVELLANDU: POPUSTI NA LETOVANJE U LUKSUZNIM HOTELIMA I DO 57%!

Još uvek niste rezervisali letovanje? Požurite jer uz ,,Travellandove’’ popuste možete obezbediti sebi odmor i po 57% sniženim cenama! Popusti ističu 15.8.2018.

Sitonoja, središnji prst Halkidikija, je većini posetilaca najprivlačnija. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Veliku atrakciju čine luksuzni hoteli sa pet zvezdica Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Ova dva hotela u sklopu su ogromnog kompleksa izgrađenog na oko četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Kompleks ima sopstvenu marinu, oko dva kilometa dugu plžu, kockarnicu, terene za bavljenje svim klasičnim i vodenm sportovima, SPA, heliodrom, kongresni centar, pozorište, amfiteatar, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, a la cart restorane, ronilački, jahački i jedriličarski klub, sadržaje za najmlađe, bazene kao i brojne druge sadržaje. Hoteli se mogu pohvaliti prostranim, luksuzno opremljenim sobama koje pružaju izvanredan osećaj udobosti. Ukoliko želite da osetite dodir komfora i elegancije iskorirstite neverovatne ponude koje važe do 15. avgusta i letujte u Potro Carras Sithonia po cenama sniženim čak do 57%, a u Porto Carras Meliton po cenama nižim i do 50%!

Na prelepoj peščanoj plažu u mestu Psakoudija na Sitoniji, na oko 80 kilometara od Soluna smešten je moderan hotel Cronwell Sermilia sa pet zvezdica . Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan gleda na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor. Za odmor u ovom hotelu aktuelan je popust od 28%.

Na Kasandri takođe može pronaći veliki broj hotela iz „Travellandove“ bogate ponude. U blizini naselja Paljuri nalazi se hotel Miraggio sa 5 zvezdica. Izgrađen u prelepom prirodnom okruženju sa očaravajućim pogledom na Egejsko more ostavlja snažan utisak na sve one koji ga posete. Krasi ga šarmantna peskovita-šljunkovita Kanistro plaža. Gostima je u ponudi otvoreni bazen i luksuzni spa centar, sportski tereni, brojnim otvoreni bazeni, barovi, restorani, sadržaji koji će obradovati najmlađe i još mnogo toga. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt. Ukoliko poželite letujete u ovom hotelu možete ostvariti popust i do 38%.

Aristoteles Beach hotel sa 4 zvezdice se nalazi u Afitosau, na Kasandri, a na oko 86 km od Soluna. Posetiocima nudi direktan pristup jednoj od najznačajnijih peščanih plaža na Kasandri te svi gosti mogu uživati u prelepim vodama zaliva Toroneos.. Hotelski kompleks se sastoji od 8 zasebnih zgrada poređanih u vidu amfiteatra, zahvaljujući kome veliki deo soba ima predivan pogled na more. Sobe su komforne i moderno opremljene. Ako želite da obradujete vašu porodicu nezaboravnim odmorom u ovom hotelu „Travelland“ je za vas pripremio sjajne popuste i do 50%! Sedam noćenja za dve odrasle osobe i dvoje dece je već po ceni od 571€, a avio karta za drugo dete do 11,99 god je GRATIS!

Dobar izbor jeste i Grand Otel u Haniotiju. Izgrađen je u prelepom okruženju, na samoj obali. Nudi veliki izbor sadržaja, a savršen odmor i relaksaciju omogućavaju udobne i moderno opremljene sobe. Za letovanje u ovom hotelu aktuelna su neverovatna sniženja i do 43%!

Halkidiki nudi još divnih oaza po pristupačnim cenama. Jedna od njih je hotel Xenios Theoxenia sa četiri zvezdice, u Uranopolisu. Ovaj idilični hotel smešten na svega 30 m od plaže u ponudi ima klimatizovane sobe, teniski teren i 4 bazena, uključujući bazen sa hidromasažom i olimpijski bazen. Deset noćenja na bazi polupansiona za dve odrasle osobe i jedno dete do 13,99 god je već po ceni od 625€!!!

Xenios Possidi Paradise se nalazi, kako mu i samo ime kaže, u mestu Posidi. Pored standardnih sadržaja boraveći u ovom hotelu možete koristiti i bar, bar pored bazena, otvoreni bazen, parking, rent-a-car, restoran, saunu, teniski teren na otvorenom i još mnogo toga. Rezervišite odmor i ostvarite popust i do 32%.

Ako biste ipak bili zadovoljni i sa uslugom od tri zvezdice ,,Travelland” će vam predložiti neke od hotela iz te kategorije poput Xenios Port Marina na Kasandri. Ima otvoreni restoran, bar pored bazena, olimpijski bazen, dečiji bazen, teretanu, parking. Sobe su klimatizovane imaju TV, telefon, čajnu kuhinju sa šporetom i frižiderom. Za letovanje u ovom hotelu aktuelan je popust i do 38%. Na 300 m od centra Pefkohorija, i 700 m od plaže nalazi se hotel Atrium sa 3 zvezdice. Okružen je maslinjacima i poseduje restoran, dnevni boravak, bar i bar na bazenu, sobu sa igricama, bazene na otvorenom. Sobe u udobno uređene i imaju zasebne balkone. Gosti Atrium hotela mogu da se bave raznim aktivnostima, poput stonog tenisa, tenisa, aerobika, odbojke na plaži i bilijara. Najmlađi gosti mogu bezbedno da se zabavljaju na igralištu i u mini-klubu. Za ovaj hotel je trenutno aktuelan popust i do 40%!

Olimpska regija, zbog prijatne klime važi za jednu od veoa povoljnih destinacija za porodično letovanje. „Travelland“ nudi širok izbor hotela iz oblasti. U Platamonu, u podnožju Olimpa ističe se Cronwell Plataon Resort sa 5 zvezdica. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² . Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sjajnu ponudu za odmor u ovom hotelu predstavlja popust i do 40% kao i BESPLATNA avio karta za dete do 11,99 godina u pratnji dve osobe! Pod okriljem najviše grčke planine Olimp smešten je izuzetan hotel Dion Palace sa 5 zvezdica! Ovaj fantastičan hotel izlazi na prelepu, široku, peščanu plažu – više puta odlikovanu plavom zastavicom. Dion Palace je poznat i po tome što je on prvi medicinski spa centar u Grčkoj, ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa… Sve sobe hotela su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom na pučinu ili pak vrt i Olimp. Sa pravom se može reći da je užitak zagarantovan, a odmor u ovom hotelu možete rezervisati po cenama sniženim i do 40%!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

