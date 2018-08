ZATRUDNELA JE U 41. GODINI SA 15 GODINA MLAĐIM: Sada je Goga Sekulić otkrila oko čega se RASPRAVLJA sa mužem! A evo šta kaže o krizi u braku o kojoj je brujala javnost

Pevačica Goga Sekulić je pronašla svoju sreću kraj 15 godina mlađeg izabranika Uroša Domanovića, sa kojim u 41. godini čeka i svoje prvo dete.

Pevačica je pre nekoliko dana pokazala i svoj trudnički stomak slikom na Instagramu, a sada je otkrila zbog čega nekad dolazi do rasprave između njih.

"On trenira brazilsku điuđicu, ne učim to, ali u teretani mi pomogne za neke vežbe, jako je strog pa tu dođe do neke rasprave. On bi voleo kad bih ja mogla da uradim 100 čučnjeva sa opterećenje", kaže pevačica.

Na pitanje da li je ona stroga, odgovara:

"Ne treba nikog da uči bitno je da se partneri poštuju i da prave kompromise, dogovor kuću gradi".

Pre nekog vremena proširila vest o krizi u braku, a Goga je na to rekla:

" Mi živimo zajedno, on je trenutno u Cirihu, i uvek će tamo biti, dolazi po potrebi u Beograd".

