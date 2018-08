SVI SE PITAJU KO JE ONA: Sloba Radanović novom fotkom zaintrigirao pratioce! (FOTO)

Sloba Radanović zaintrigirao je javnost novom porukom, za koju su se svi zapitali kome je posvećena.

Pevač koji je u rijalitiju prevario suprugu, okončao je svoj brak, a sada je na Instagram objavio zanimljivu fotografiju.

foto: Printscreen/Youtube

"Ona: Mora da razmišlja o drugoj ženi. On: Ako ilegalno skinem film dok sam na Bahamima, da li me to čini piratom sa Kariba", glasi prevod Slobine Instagram "priče".

Da li je ovom objavom hteo da se našali na svoj račun ili na račun žena koje procenjuju svaki korak svog partnera nije poznato.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Autor: Kurir