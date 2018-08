OVE ESTRADNE LIČNOSTI SU POKRENULE PRIVATNI BIZNIS: Otvarale su kafane, poslastičarnice, salone, a na kraju se desilo OVO!

Naše pevačice velikom mukom dospeju do estrade pevajući po raznim lokalima za mali honorar, a kada naprave uspeh kada se proslave na polju muzike, onda razmišljaju šta im je činiti sa tolikim novcem.

Neke troše na krpice, neke na putovanja, one treće kupuju nekretnine, a ima i onih koje se upuste u privatni biznis. Nekada to ne bude dobra odluka, pa posao propadne.

Poznata estradna trudnica Goga Sekulić pre devet godina otvila je salon lepote u Knez Mihailovoj ulici, koja je koristila najnovije metode za ulepšavanje noktiju, te je estrada rado dolazila kod Goge u salon na pedikir i manikir.

Međutim, Gogin salon nije poslovao onako kako je ona želela, a pored toga nije imala vremena zbog pevačkog posla da mu se potpuno posveti, pa je rešila ubrzo da ga zatvori.

Salon lepote u svom rodnom Šapcu je svojevremeno držala je Slavica Ćukteraš. Ona je davnašnju želju ostvarila pre sedam godina kada joj je pevačka karijera podbacila, ali joj ruže nisu cetale ni u privatnom biznisu, pa je bila primorana lokal da zatvori.

"Tada, pre sedam godina, to mi je bila najveća želja, koju sam sebi i ispunila. Ali, nažalost, to je kratko trajalo, jer se nisam snašla u kozmetici, a i obaveze mi nisu dozvoljavale da budem van Beograda. Nije to bio nikakav razlog mog preispitivanja, već davna ženska želja", izjavila je nedavno Ćukteraševa.

Folkerka Tina Ivanović je bila većeg apetita, pa je sa mužem Zvezdanom Anđićem otvorila televiziju krajem 2009. godine. Međutim, ovaj biznis im nije dugo potrajao, pa su već šest meseci kasnije rešili da stave katanac na televiziju. Kako se pisalo tada, posao je išao neočekivano loše, pa su Tina i Zvezdan morali da isplate zaposlene, zatvore televiziju i da se ponovo oslone na pevačicine tezge kada su upitanju novčani prilivi.

Pre četiri godine Marija Šerifović i njena majka Verica otvorile su poslastičarnicu, pošto je to bila Veričina dugogodišnja želja. Posle nekolilko godina Verica i Marija su rešile da prekinu da se bave ovim poslom, a Verica sada ima novi hobi. Reč je o izradi ukrasnih predmeta i kutija za nakit.

Pevačici narodne muzike Zorici Marković, poznatoj po tome da se godinama bavi ugostiteljstvom, nije ovja posao išao od ruke prošle godine, pa je jednu svoju kafanu rešila da zatvori.

Milica Todorović otvorila je pre 4 godine nekoliko restorana brze hrane, tj. one u kojima se prodaje kebab. Međutim, jedan takav restoran je morala da zatvori, ali pevačica nije otkrila iz kojeg razloga je to učinila.

"Imala sam kebab na više lokacija, zatvoren je samo taj jedan na Novom Beogradu. Planiram uskoro otvaranje još jednog restorana", rekla je Milica.

