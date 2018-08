KIJA KOCKAR I SLOBA RADANOVIĆ ĆE SE POMIRITI POSLE SVEGA? Pevač priznao da bi bio sa bivšom ženom, ali pod ovim USLOVOM!

U rijalitiju se razvod Slobe Radanovića i Kije Kockar često pominjao, a njihovi odgovori nikada nisu bili jasni i uvek su se u zavisnosti od situacije menjali.

Mnogi nisu očekivali da će tako brzo doći do njihovog razvoda, ali oni su uspeli da iznenade javnost kada su pre šest dana stavili tačku na svoj brak. Sloba je izjavio da je razvod posle svega što se u rijalitiju desilo bio neizbežan.

"Želeli, ne želeli, to je bilo najpametnije. Posle svega nije bilo mogućnosti da se to izbegne stvarno", rekao je pevač.

foto: Damir Dervišagić

Pevač je rekao da je Kija plakala, ali i da je njemu bilo mnogo teško i da je bilo pitanje trenutka kada će i on zaplakati.

"Prva pomisao koja mi je prošla kroz glavu nakon razvoda je: "Da li je realno da je svemu ovome došao kraj?" Kada ti gurnu te papire za razvod pod nos prođu ti samo te neke lepe stvari kroz glavu i onda pomisliš, da li je moguće da više tih lepih trenutaka neće biti", izjavio je Sloba.

Mnogi su mislili da će se njegova bivša devojka i učesnica ''Zadruge'' Luna Đogani prva javiti nakon objave da je Sloba sada slobodan.

Internetom je kružila priča kako je Luna bila na rođendanu Slobine mame Draginje nakon izlaska iz rijalitija, a mnoge je zanimalo da li je to zaista istina i da li se bivši par sreo tom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

"Nisam zaista znao. Ja sam tek posle dva dana saznao da je ona bila na rođendanu. Čuo sam da je htela da dođe i to sa nekom devojkom, međutim mama mi je rekla da se ta devojka nije pojavila, da Luna nije došla sa njom i stvarno ne znam šta se tu izdešavalo. Nismo se sreli", izjavio je Sloba za

Nedavno smo saznali da Kija nije želela da Sloba prisustvuje njenom nastupu u Budvi, pa smo bivšeg zadrugara pitali da li je to istina. Njegov odgovor je mnogima probudio crv sumnje da Sloba još uvek voli Kiju, s obzirom na to da je rekao da nije siguran da li je ona to želela ili ne, ali da je on ipak došao.

Svima je još uvek nerazrešeno pitanje je da li je ovo zaista kraj Slobine i Kijine ljubavi. Upitali smo Slobu da li bi se pomirio sa Kijom, na šta je Sloba odgovorio sa blagim osmehom:

"Možda bih se pomirio sa Kijom, ali za deset godina kada bi se ponovo upoznali", rekao je pevač.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir