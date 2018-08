IZ MORA POTENCIJALNIH SNAJKI! ĐEKSONOVA MAJKA VOLELA JE SAMO NJU: Čim je izašao iz rijalitija dočekala ga je OŠTRO! (VIDEO)

Čim je izašao iz "Zadruge", Đekson se uputio kući sa majkom, koja je i te kako imala šta da kaže svom sinu, ali i da mu prigovori.

"Zanimljiva situacija, dolaze ortaci po mene sa dvoja kola i Palke me pita... 'pažljivo izaberi u koja ćeš kola da uđeš'... U jednim kolima ortaci, buksne, čekaju me, alkohol, zezanje, to je mečka, a u Be-Em-Veu keva, Palke, Coja... i naravno - vidimo se ljudi posle kod mene gajbi, idem ja s kevom. Normalno, hvala Bogu", rekao je on u emisiji "Zadruga, narod pita", ali brzo nastavio o tome kako mu je to veoma teško palo.

"Izabrao sam mamu i tako sam se pokajao... Kad je krenula da me mrači u kolima: 'Što, sine, pa kako si mogao ovo, pa 'de si ono uz'o da radiš, pa što nisi vodio računa'... daj kevo, ne znam kako se zovem, izašao sam u pravi svet, tako da... Keva nije gotivila nijednu devojku osim Andrijane! Neću sad da pričam, da se ne bi neke uobrazile, ali sve su imale periode gde ih je moja keva gotivila", otkrio je on, jasno stavljajući do znanja da je Andrijana ipak pobrala najviše simpatija.

Kod Mine joj je, kako su oboje zaključili, smetalo to što je "psiho", ali i to "što je bila sa Tomislavom mučenim... 'Mučenim' zato što nije znao s kim se do'vatio", rekao je on.

