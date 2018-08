VEZU VIŠE NE KRIJU, SAD SE SVAĐAJU NA TELEVIZIJI! MINA VRBAŠKI PRETILA I SADAŠNJEM I BIVŠEM USRED STUDIJA: Boli me uvo, nalupaću vas sve ovde! (VIDEO)

Najmlađa učesnica rijalitija "Zadruga" neko vreme krila je novu ljubav od očiju javnosti, ali kako to više nije slučaj, usred emisije došlo je i do svađe između Mine Vrbaški i Igora Terzića. Da stvar bude još komplikovanija, niko nije sa sigurnošću mogao da kaže u čemu je problem, dok je njen bivši Nemanja Đerić Đekson sve vreme samo dolivao ulje na vatru uskočicama.

"Ne zanima me, brate, boli me uvo... u čemu je problem, što to, ne razumem?" oštra je bila Mina.

"Nalupaću vas sve ovde!" zapretila je ona ućutkujući Đeksona, koji je komentarima zasmejavao sve prisutne.

Osim što je tokom njene rasprave sa dečkom, do koje je navnodno došlo zbog neke njene objave na Instagramu, Đekson tvrdio da će "svi sada pomisliti da je sve namešteno", bacio je prisutne u trans izjavom:

"Zovite ga u Zadrugu 2 odmah! Njega u Zadrugu 2!"

Niko nije ostao ravnodušan. Smeh je svakako malo olakšao čitavu situaciju.

