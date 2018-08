SVAĐALI SE, VREĐALI, A SADA JE CELA PORODICA NA OKUPU: Ivan, Miljana i Željko zajedno u Zadruzi 2!

Ivan Marinković blizu je konačnog dogovora s produkcijom "Zadruge" o ulasku u rijaliti, pa ćemo od jeseni najverovatnije imati priliku da ga gledamo zajedno s Miljanom Kulić, njihovim sinom Željkom i Miljaninom majkom Marijom Kulić, koja je potpisala ugovor s Pinkom, saznaje Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Jagma za učesnicima najgledanijeg televizijskog formata ne prestaje, iako je finale održano još sredinom juna.

Ako je suditi po tome ko će sve biti učesnici nove sezone "Zadruge" od septembra, ružičasta televizija oboriće sopstveni rekord. Prema našim saznanjima, bivši takmičar "Parova" Ivan Marinković ovih dana intenzivno pregovara s producentima Pinka o svom angažmanu i, ukoliko se ispune svi njegovi uslovi, neće biti prepreka da uđe u šou. Kako su nam objasnili, jedini razlog zbog kojeg ga žele u Zadruzi jeste komplikovan odnos koji ima s Miljanom Kulić i njenom porodicom.

foto: Printskrin Youtube

- Ivan kao pojedinac nije zanimljiv za rijaliti, već je nekoliko puta učestvovao u ovakvim programima i ne mislimo da ima da ponudi nešto novo. Ali kako je Kulićkina popularnost naglo porasla poslednjih meseci, posebno od kada je rodila njegovog sina, smatramo da bi bilo idealno za gledaoce da njih troje zajedno učestvuju u "Zadruzi". Mi ne možemo inicirati da se desi pomirenje pred kamerama ako oni to ne žele, mada će sasvim sigurno biti bezbroj zanimljivih situacija između njih, to je neizbežno. Posebno je zanimljivo i to što Marija Kulić, Miljanina majka, takođe ulazi u "Zadrugu" kao ravnopravni takmičar i moći će da pomaže ćerki u podizanju bebe. S Marijom Kulić smo potpisali ugovor na 1.500 evra nedeljno, ona će biti jedna od okosnica sledeće sezone, s obzirom na to da su gledaoci odlično reagovali na njena uključenja i gostovanja u prošloj sezoni - kaže naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

U nameri da iskoristi potražnju koja postoji za njim, Marinković je od Pinka zatražio veliki honorar i o tome se još uvek pregovara.



- On je prvo hteo da mu se plati 2.500 evra nedeljno, što smo mi odbili. Sad traži 2.000, ali i to je mnogo, u "Parovima" je imao znatno manji honorar. Nadamo se da će prihvatiti realnost i da će pristati da uđe za manje pare. Njemu će svaki dinar dobro doći jer sada ima dvoje dece, a poznato je koliko ga je Goca Tržan jurila za alimentaciju. Koliko znamo, Miljana ne želi da mu traži ni dinara za malog Željka, ali nikad se ne zna za šta će mu sve novac trebati, pogotovo jer godinama ništa ne radi osim što ide iz rijalitija u rijaliti - zaključuje naš izvor.

Nismo uspeli da dobijemo komentare od Miljane, Marije i Ivana jer nisu odgovorili na naše pozive i poruke.



Istorijat ljubavi Miljane i Ivana

- Oktobar 2017. Neposredno nakon što su ušli u šestu sezonu "Parova", Miljana Kulić i Ivan Marinković počeli su da se zabavljaju. Ubrzo su njih dvoje više puta pred kamerama imali seksualne odnose.



- Novembar 2017. Kontroverzna Nišlijka uradila je test za trudnoću, koji je bio pozitivan, ali je malo ko od gledalaca poverovao u to.



- Decembar 2017. Nekoliko dana pred doček Nove godine Miljana i Ivan su raskinuli na buran način, propraćen brojnih uvredama i psovkama, a ona je nekoliko dana kasnije demonstrativno napustila "Parove".



- Januar 2018. Kulićeva postaje učesnica "Zadruge", gde su gledaoci iz dana u dan, sve do sredine juna, pratili njenu trudnoću.



- Jul 2018. Miljana se porodila i na svet donela sina Željka. Ivan ih je posetio sutradan.



- Avgust 2018. Miljana i Ivan definitivno su prekinuli svaki kontakt.

