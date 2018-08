NAŠA KONTROVERZNA PEVAČICA PREŽIVELA JE KINDAPOVANJE, BATINE I ZATVOR: Godima nije bila na javnoj sceni, a sada je najavila VELIKI POVRATAK! (FOTO)

Pevačica koja godinama nije bila na javnoj sceni, sada je najavila povratak, o čemu je na društvenim mrežama obavestila fanove.

Podsetimo, Dunja Ilić imala je veoma buran život, a jednom prilikom je ispričala i šta joj se desilo sa 25 godina.

"Ako vas baš zanima, preživela sam kidnapovanje, batine, zatvor, razvod mojih roditelja, pa onda i svoj… Preživela sam bankrot, i to dva puta… Bila sam predmet sprdnje i izdaje bezbroj puta… A tad sam bila samo klinka… Ostavila sam drogu kao dobar dan… A gorela sam u paklu iste… Upoznala najvažnije ljude i završila najgore i najbolje zbog njih… Nekad mi je kosa loša, dobijem stomačić i po koju bubuljicu ali to sam ja! Čovek od krvi i mesa, nikakva fatalna lepotica… Samo jaka žena koja čeka muškarca koji će joj reći: "Mala sve će biti ok". I pritom ne biti jedan od se.atora kad to kaže". Pa oprostite dušebrižniici ako se nekad pošteno odvalim od kvalitetne votke i probudim kraj zgodnog stranca. Svako ima svoj ventil… Moj je društveno neprihvatljiv, a meni jedino shvatljiv. Hvala", napisala je ranije pevačica.

Ona je sada najavila povratak na javnu scenu, pa se obratila fanovima preko Instagrama.

"Hvala vam na divnim porukama vezanim za jučerašnje slikanje. Samo bih vas zamolila, ukoliko poštujete mene, poštujte i moju filozofiju. Moja filozofija nije da gazim, takmičim se, omalovažavam i prozivam bilo koga. NEmam konkurenciju jer radim nešto što niko ne radi na taj način. Nemam neprijateljke jer ne puštam negativne ljude blizu sebe. Nema mesta mržnji jer sam svima sve oprostila, neće biti više potrebe za praštanjem jer ne puštam "njuške" blizu sebe. Neka budući projekti budu uspešni jer nastaju iz ljubav, želje i dobre namere a ne iz inata, dokazvanja i besa. Volim vas i želim predivan dan svima koji pročitate ovo", napisala je Dunja na svom instagram profilu.

