JELENU GOLUBOVIĆ KOMŠINKA NAPALA NOŽEM, REAGOVALA POLICIJA: Drhtim, pretila je da će da me ubije! Baka mi plače ceo dan!

Jelena Golubović i njena porodica doživele su pravu dramu kada se u zgradi u kojoj žive, u noći sa ponedeljka na utorak pojavila njihova komšinica sa nožem u rukama, a Golubovićeva je odmah pozvala i organe reda.

"Nikako sam, mislim ne znam kako da budem. Ja mucam. Žena je došla sa nožem i napala me. Ona je bila u pritvoru. Baka mi plače ceo dan danas. Baka od 94 godine mi kaže: "Ja ću svuda da idem sa tobom". Svi plaču. Mama celu noć nije spavala, ja sam spavala dva sata. Cela zgrada nije spavala. S tim što je pola zgrade na našoj strani, a pola na njenoj", priča Jelena Golubović.

U nastavku razgovora rekla je da je uskoro planirala odlazak na letovanje sa svojim momkom, ali nam je istakla da je odmor otkazala, jer strahuje da ostavi baku i mamu same u stanu.

foto: Printskrin

"Nas dve smo pričale. Drugarica i ja na terasi. Leto je, sto stepeni... Oko dva smo pričale na terasi. Pritom, meni je opet pukao glas. Tiho smo pričale. Ja sam sa drugaricom ono kao: "Šta ima novo?". Sišla sam kod Tijane (drugarice) po tabletu, jer me je boleo stomak i tako je krenuo razgovor. I onda je izašla komšinica i rekla: "Da li vi imate vaše stanove?", gde ću u dva ujutru da idem na sto stepeni? Da sedim pod klimom? Nisam sedela na njenoj terasi. I meni pukne film i kažem joj: "Bolje ti je da se smiriš, jer znam da si prijavljivala moju majku za hostel svaki dan, a ja ću reći i da imaš usvojeno dete" i ona meni: "Ubiću te, kunem ti se". Kad je izletela... Ona ne priča sa mojom majkom godinu dana i prijavljuje je. Onda je njen muž izleteo i verovatno bi mi glavu rašrafio da nije došla policija.... Sa nožem je izašla, razumeš to? Tiho smo pričale", u šoku govori Jelena Golubović.

Jelena Golubović dodaje da je planirala da putuje u Veneciju na nekoliko dana, ali je sve obaveze i planove u narednom periodu morala da otkaže, jer želi da bude uz svoju baku i mamu.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja drhtim. Ja ne mogu da verujem. Vidiš da mucam? Ja sam pod stresom. Ja ovako ne mogu da mrdnem. Ne mogu da idem na odmor. Gde da ostavim mamu i baku? Meni mama i baka plaču! Drugarica me pita: "Šta mi sada da radimo?"... E, da sam nešto radila. Sišla sam dole ko drugarice, jer me je boleo stomak. I pokažem joj slike mom izabraniku iskočilo nešto za Veneciju. Uf... jao Bože. Ovo njeno dete ima pravo da zna da je usvojeno! Šta fali da ima još jedne roditelje? Ova poludela, ovaj pije. Oni kriju od njega da je usvojen. I ja radi mira u kući ne kažem to, radi mira u zgradi i ona ovako. Pretila mi je da će da me ubije", izjavila je uplašena rediteljka.

