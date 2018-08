OSTALA JE U DRUGOM STANJU U 41. GODINI I ČEKA DEČAKA: A sada je Goga otkrila da sprema VELIKU PROMENU! Iznenadićete se

Pevačica Goga Sekulić je zatrudnela u 41. godini i sa svojim izabranikom Urošem Domanovićem jedva čeka da postane majka.

Ona i njen partner zakleli su se nedavno na večnu ljubav daleko od očiju javnosti, a iako je priželjkivala blizance, Goga je srećna što će roditi dečaka.

Pevačica je progovorila o trudnoći i otkrila kako je podnosi.

"Sad je malo teže i vreme je teško, ali guram, nisam zahtevna trudnica, nisam razmažena, koristim neke situacije da mi ugađaju, neke situacije da idem preko reda, na aerodromu, pasoškoj, inače ja to ni ne čekam, ali u principu bolje da budek aktivna nego lenja trudnica, rekla je Goga, koja je donela odluku da nakon porođaja promeni svoj izgled, te će posetiti jednog plastičnog hirurga u Cirihu kako bi smanjila grudi.

"Gogu je trudnoća potpuno promenila! Počela je da razmišlja drugačije i shvatila da kao majka mora da izgleda drugačije, ali i da na drugi način vodi svoju pevačku karijeru. S obzirom na to da su provokativan i atraktivan izgled, kao i smele pesme bili sinonim za Gogu, ona je rešila da sve to promeni kada postane majka. Pre svega, odlučila je da smanji silikone u grudima. Ona se već dogovorila sa jednim plastičnim hirurgom iz Ciriha da čim se porodi ode kod njega da joj trenutne jake petice zameni slabom četvorkom. Takođe, Goga je rešila i da promeni vizuelni imidž, pa će nakon porođaja plasirati drugačiju frizuru, ali i stil oblačenja. Sve će biti mnogo svedenije, ozbiljnije, u skladu sa njenim trenutnim godinama i budućim statusom majke. Sigurno više neće snimati pesme kao do sada. Kakve će pesme biti, još uvek se o tome dogovara sa saradnicima, ali će tekstovi svakako biti ozbiljniji. Svi će biti šokirani novom Gogom", otkriva izvor blizak pevačici.

"Urošu, Goginom suprugu, dopala se ova njena ideja i maksimalno ju je podržao u nameri da se na estradi ubuduće drugačije predstavlja kako vizuelno, tako i muzički", zaključuje izvor.

Goga je tu informaciju potvrdila.



"Tačno je da ću smanjiti grudi. Želim da izgledam što prirodnije, ozbiljnije nakon porođaja. Ipak ću biti mama i normalno je da promenim imidž. Menjam sve, od frizure, koju godinama imam istu, preko garderobe do stila pesama. Očekujete jednu sasvim novu Gogu. Mnogo iznenađenja spremam za svoju publiku ", rekla je

