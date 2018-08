O RAZVODU PEVAČA POSLE SAMO PET I PO MESECI BRUJALA JE JAVNOST: Bivša žena Dade Polumente nakon SKANDALA nastavila dalje, evo čime se bavi!

Ogroman skandal potresao je javnost kada je samo nakon pet i po meseci Dado Polumenta potvrdio da se razvodi od supruge, a kako se pisalo, ona je pobesnela zbog njegovog ponašanja.

Popularni pevač i lepa veroučiteljica Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012.godine u Novom Pazaru, a svadbenom veselju prisustvovao je i njegov sin Dorijan iz vanbračne zajednica sa Anom Marijom Kikoš.

Posle pet i po meseci braka, Dado Polumenta i Selma su raskinuli bračnu zajednicu koja je sklopljena po islamskim običajima, a razlog je njegov povratak noćnim izlascima što se kosi sa razmišljanjima njegove supruge, ali i njihovom verom.

Kako se tada pisalo, skandal je nastao kada je Selma videla suprugove fotografije iz noćnog provoda.

"Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u poslednje vreme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijma nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen devojkama", rekao je svojevremeno izvor blizak ovom paru.

Bez intime pre braka



Kako je sa Selmom imao "šerijatsko" zabavljanje koje isključuje ljubljenje, dodirivanje, seks i izlaske, Dado je ranije izjavio da mu ništa od navedenog nije nedostajalo.

" Meni je to bilo sasvim normalno i ništa od nabrojanog mi nije nedostajalo. Samo mi je bilo dovoljno da je Selma pored mene, da joj čujem glas. I te dve stvari su bolje od svega što ste nabrojali - rekao je Dado dok je bio sa Selmom.

Pevačeva supruga Selma je, takođe, imala reči hvale za svoju jaču polovinu.

"Veoma je lep, kulturan, pažljiv i emotivan. Ja zaista nisam imala pojma da je on taj popularni Dado Polumenta. Kada sam ga prvi put ugledala, mislila sam da je lokalni Pazarac", izjavila je Mekićeva svojevremeno.

Selma je nakon razvoda nastavila dalje, a bavi se kaligrafijom, kao i izradom originalnih ženskih marama.

"Krenuli smo sa prvom serijom ženskih marama sa mojim originalnim kaligrafskim radom i zaista sam srećna što je sve više žena koje sa zadovoljstvom nose marame, svaka na svoj način", poručila je ona nedavno.

