ZBOG JAVNOG BAHAĆENJA PRETILI MU RAZAPINJANJEM: Sada je Buba Koreli hejterima poslao BRUTALNU poruku!

Bosanski reper Buba Koreli razbesneo je pratioce na društvenim mrežama jer se javno bahatio slikajući brdo novčanica, a sada je poslao brutalnu poruku svima koji ga hejtuju.

Nakon što su ga dočekali svi na nož, reper je odlučio da odgovori.

Ljudi su mu pretili "razapinjanjem zbog bahatog ponašanja", pitali ga "da li ga je sramota da objavljuje takve slike, dok ljudi nemaju šta da jedu" itd...

Evo jedna porukica za one što bi me, kao, razapeli zbog para koje sam okačio na story... Ja se nisam rodio u bogatoj porodici, zapravo sam se rodio u siromašnoj porodici. Nismo, maltene, nekad imali leba jesti, i svako ko poznaje mene i Jalu, i ko prati naš rad, zna da je bila borba doći dovde gde smo sad. Kačim pare kako bih motivisao vas da uradite isto što smo mi uradili! Mi smo zaradili ove pare. Znači, zaradili! Prolili smo znoj i krv za ovo i svako ko bi me razapeo nek' mi se ku*ca napuši", poručio je Buba i dodao:

"Umesto da me razapinjete, ili da mi se ku.ca napušite, bolje idite radite nešto danas, napravite neke pare, okačite na story sa ponosom jer ste vi to sami zaradili, nije vam ih niko dao! " rekao je Koreli na video snimku koji je postavio u svoj insta stori.

