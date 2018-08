MIRELIN PORNO SNIMAK ŠOKIRAO JE SRBIJU: Doživela je nervni slom, a sada ulazi u rijaliti i sprema LUDILO!

Mirela Lapanović privukla je pažnju javnosti u rijalitiju "Parovi" , ali i načinom života koji je vodila. Javnost je zgranula šokantnim snimkom žestokog seksa sa Markom Perovićem koji je pušten u rijalitiju.

Pobednica rijalitija "Veliki brat" otkrila je detalje nakon izlaska iz vile, kao i sa kime je ostala u kontaktu nakon rijalitija.

Neko si ko izaziva pažnju gde god da se pojavi, pogotovu nakon izlaska iz vile. Šta ti je rijaliti doneo nakon učešća?

"Ja sam žena koja pleni pažnjom, verovatno je to zbog harizme i moje iskrenosti, izgleda, jer retko sretnemo ženu sa 42 godine koja je majka dvoje dece i izgleda dosta mlađe. Da ne budem lažno skromna. Rijaliti mi je doneo loše i dobre stvari, ali kad stavim na vagu, mogu slobodno da kažem da zbog svih stvari koje su se izdešavale, dosta sam ojačala i naravno dobijam mnoge poslovne ponuda, mediji me vole, naročito u Sloveniji, ljudi iz čitavog Balkana me prate. A moram vam otkriti da dobijam i mnogo bračnih ponuda".

Poslednjih dana mediji bruje o navodnom napadu Milutina Radosavljevića Milija na cimerku iz vile, Marijanu Marković, kakvo je tvoje mišljenje o tome?

"Uh, to što se izdešavalo između Marijane i Milutina ne bih mnogo da komentarišem, neću nikome da sudim, kada se bude utvrdilo šta se desilo, ja ću reći svoje mišljenje."

Mesecima si se borila za prvu nagradu u rijalitiju, te smo sa vama prolazili i suze, i smeh. Koje ti je prvo sećanje koje se setiš kada pomisliš na vilu?

"U vili sam proživale više teških trenutaka, najteže mi je bilo kada je pušten snimak Marka Perovića, jer sam bila u šoku, da me je kradom snimao u takvom stanju. Međutim, sve je to sada iza mene, jer postoje mnogo lepih trenutaka, kao na primer kada sam za Novu godinu ugledala svoju ljubav Nešu!"

Nakon izlaska iz rijalitija sa kime si ostala u dobrim odnosima, a sa kime si prekinula kontakt?

" Nakon izlaska se ni sa kim ne družim, jer sam trenutno u Sloveniji, ali čula sam se sa Irmom Serjanić, Marijanom, u najboljim odnosima sam sa Slađom Petrušić, nju mnogo poštujem, ona je po mom mišljenju najdivnija devojka, koja mi je jako draga. Čak treba da se vidimo ovih dana i tome se radujem."

Da li možeš da otkriješ, da li ćeš ući u vilu i šta možemo da očekujemo od tebe?

"Moram da kažem, puno je ljudi koji mi svakodnevno pišu, kojima sam bila unatoč svemu, favorit i zavoleli su me. Vi znate da se kod mene nikada ne zna, ali volim rijaliti i znate da se kroz život borim sada, tako da, nikad se ne zna, možda baš uđem na početku".

Poslednjih dana kao grom iz vedra neba, odjeknula je vest o raskidu Teodore Radoičić i Nenada Marinkovića Gastoza, kako komentarišeš to?

"Gastoz i Teodora su mi oboje dragi, ali mislim da je preveliki pritisak medija na oboje i da će ipak posle svega ostati prijatelji, što je ok. Nenad je dečko koji bi se najbolje usrećio sa devojkom koja nije iz estradnog života, nekako mislim da devojka kao njegova bivša Marija, jedina može da bude taj pravi melem za njegovu dušu", zaključila je Mirela.

