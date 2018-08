NAKON BURNOG LETA JEDNOM FOTOGRAFIJOM ZAPALILA INTERNET: Soraja odmara u Grčkoj, a EVO kakvu brutalnu poruku je uputila fanovima! (FOTO)

Iza Soraje je najburnije leto u njenom životu. Deportovali su je iz Srbije, neko vreme je ‘nestala’, a onda je krenula u obilazak zemaljske kugle..

Na red je prvo došla Kalifornija, zatim je, naravno, odletela u Rusiju tokom Svetskog prvenstva. Ali to je tek bio početak. Uskoro je skoknula do Italije, pa do Francuske, malo i do Španije...

A kakvo bi to bilo leto za Soraju i ko bi je uopšte ozbiljno shvatio da nije otišla do ‘hit’ destinacije ovoga leta - grčkog Mikonosa.

"Volim skupe stvari. Nemaš izbora", napisala je Soraja ispod fotografije bujnog dekoltea na svojem Instagram profilu.

Naravno, pohvalila se i s nekoliko skupih torbica i cipela.

