ŽENE PROCVETAJU POSLE RAZVODA, PA TAKO I JA! INTIMAN RAZGOVOR SA KRISTINOM KOCKAR: Najveća želja mi je da se ostvarim kao majka! NE BEŽIM OD NOVE LJUBAVI

Kristina Kija Kockar iz "Zadruge" izašla je kao pobednica, a zatim je nastavila da ređa uspehe kako na ličnom, tako i na poslovnom planu. Ipak, razvod od pevača Slobodana Radanovića veoma ju je rastužio jer je, kako je nekoliko puta navodila, verovala da će sa njim doživeti starost.

1 / 5 Foto: Damir Dervišagić

Ipak, ni posle svega što ju je snašlo, nije izgubila veru u ljubav i brak.

"Najveća želja mi je da se ostvarim kao majka, ali za to morate da imate partnera. Venčala bih se kada bi pronašla nekog ko mi odgovara, mada poučena ovim iskustvom, papir nije od velike važnosti".

Kako ističe, ne beži od nove ljubavi, a mnoge je obradovala kada je otkrila da ima simpatiju.

"Imam simpatiju, nemam dečka, a ni kombinaciju. Ne bežim od nove ljubavi, lepo je biti zaljubljen jer imaš neku lepu energiju".

Svaki komentar pomno sasluša. I danas joj ljudi često prilaze i otkrivaju joj kroz šta su oni prošli, poneseni njenom turbulentnom pričom.

"Često mi se desi da mi posle nastupa ili dok šetam ulicom ljudi prilaze i govore kako su prošle sličnu ili goru situaciju od moje. Kod njih su bila upletena i deca, neke su preživele i gore stvari, kao što je nasilje. Mnoge mi kažu da su se uzdigle, a neke i da su oprostile. Imam veliki teret, jer su sve one gledale u mene kada sam prolazila kroz sve, a opet sam im bila motivacija kako da idu dalje".

Sa bivšim suprugom je u dobrim odnosima, i nije joj jasno zašto ljudi to osuđuju. Razvod joj je, kaže, teško pao, ali ga smatra najpametnijom odlukom u životu.

"U korektnim smo odnosima, čujemo se. Nije to ništa specijalno. Mnogo toga nas veže, imamo zajedničke prijatelje, istog menadžera, posao i mnogo toga. Ljudi, ako sam u kontaktu sa Slobom, ne znači da ću se pomiriti sa njim. Nekako je ljudski da ostanete u kontaktu", kaže Blicu ona. "Ne mogu nikada da zaboravim ono što mi je učinio i ne bih se vratila na to, niti ću ikada to oprostiti. Mogu da budem okej sa njim i da komuniciram. Ljudi mi to zameraju, ali ne razumem šta je to čudno".

1 / 8 Foto: Zrenjaninski.com

"Ko je bio u situaciji da se nađe u sudu zbog razvoda, bude mu veoma teško kada dođe do tog zvaničnog dela i kada treba da se potpiše papir. Tako je i meni, bilo je neverovatno teško. Naravno da su i kod mene i kod Slobodana proradile ogromne emocije. Sve to ružno i lepo završeno je jednim papirom. Počela sam da plačem, počeo je i Slobodan. On je muško, možda neće da prizna, ali tu sam da ga izdam. Bilo nam je teško, ali nam je iz dana u dana lakše. To je najpametnija odluka u mom životu", zaključuje Kija.

Razvod joj je doneo preko potrebni "dašak svežeg vetra".

"Kažu, a žene koje su pršle kroz to složiće se, da žene procvetaju nakon razvoda. Uverila sam se u to na sopstvenom primeru".

A post shared by K I J A K O C K A R (@kija_kockar__official) on Jul 20, 2018 at 4:34pm PDT

Takođe, nakon ogromnog uspeha koji je doživela sa hitom "Ne vraćam se na staro" koji izvodi sa Ministarkama, Kristina planira nastavak solo karijere.

"Krajem semptembra planiram da objavim novu pesmu koja će se zvati 'Potpis'. Ubrzo nakon toga ću početi da nastupam sama sa svojim bendom, a plan je da to ne budu 'Ministarke'. Naša duetska pesma je sjajno prošla i odlično smo odradile sve nastupe, ali je vreme da nađem svoj bend", otkriva ona.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir