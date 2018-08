SLOBA IMA VANBRAČNO DETE?! POZIV NOVOSAĐANKE ŠOKIRAO SVE: Viđali su se tajno mesecima, moja ćerka mu je rodila bebu U APRILU!

Tokom boravka u rijalitiju Slobodanu Radanoviću pripisivane su brojne afere, kako sa ženama tako i sa muškarcima. Dok se on u jednom trenutku maltene svakodnevno kleo tadašnjoj supruzi Kiji Kockar da je nije prevario sve do ulaska u Belu kuću, kada je pao na šarm mlade blogerke Lune Đogani, najnovija koja mu je "pala na leđa" znatno je ozbiljnija, kako mu je navodno donela i potomstvo.

foto: Damir Dervišagić

"Javila mi se žena iz Novog Sada sa informacijom da je njena ćerka u aprilu rodila Slobino dete", otkrio je za Star Milan Milošević, bivši pevačev cimer iz "Zadruge", pa nastavio: "Kako je tada tvrdila, Sloba se sa njenom ćerkom viđao tajno dva meseca, početkom prošlog leta i da je ona ostala u drugom stanju o čemu ga po saznanju nije obavestila. U aprilu ove godine je navodno dobila sina i dala m uje ime po Slobinom ocu Dušanu. Ja sam gospođu zamolio da mi pošalje dokaze za takve ozbiljne tvrdnje, međutim, ona je jednostavno rekla da ne sme da uradi to zbog ćerke koja ne želi da ispadne da preko deteta želi popularnost i publicitet. Ko zna, možda je stvarno to istina, a možda i glupost", zaključio je on.

Inače, kada mu je rekao u lice da je lud za Lunom, umalo, kako kaže, nije dobio batine.

"Sloba je mene hteo da bije kada sam mu u oči rekao da je lud za Lunom na početku 'Zadruge' da bi kroz nekoliko dana javno ustao i rekao da je voli", izjavio je on, koji je takođe jedan od brojnih ljudi koji sumnjaju u Radanovićevu heteroseksualnost.

foto: Damir Dervišagić

"Upravo iz jednog razloga", objašnjava on: "a to je da je ulazio u konverzaciju sa ljudima homoseksualnog opredeljenja pritom znajući da su oni skloni istom polu, te na taj način im je, ukoliko nije biseksualac, davao lažnu nadu, što ga slobodno mogu reći karakteriše kao latentnog pripadnika iste seksualne orijentacije kao i ti ljudi", kaže on, ističućči da je i njemu samom sve to jako čudno izgleda.

foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs/Star/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir