BUBA KORELI JE NAVUKAO GNEV LJUDI ZBOG SLIKE SA GOMILOM NOVCA: Pretili su mu RAZAPINJANJEM, a sada mu je blogerka poslala nikad brutalniju poruku! (FOTO)

Posto vidim da je trend da se slika nesto tipa hiljadu eura u novcanik i onda se napise jao kako je lijepa mikroklima na midl istu i zalazak sunca na Galapagosu kad se slika guzica. Evo ja slikala svoju sustinu i vidite zabezeknutu facu : OKLE OVA GUZICA ODJE?! Slika se zove : kad pogledas me preko ramena, tim okom boje dragog kamena 🔥 Doslo je izgleda vrijeme da nam guzica glavu nosi, umjesto glava guzicu. Alvertite se 🤣 Odoh sad ovako obucena u postu da platim racune a ako kome sto ne bude jasno ja cu rec glasno 'Znas ti bre ko sam ja ?! #samoraskoš

