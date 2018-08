ZAVEO JE MINU, TIJANU I ANDRIJANU! Imao je javan SEKS, a sada je u javnost procurila navodna prepiska sa muškarcem iz Hrvatske! Oglasio se Đekson, evo šta kaže!

Nemanja Đerić Đekson je tokom boravka u rijalitiju "Zadruga" intrigirao javnost svojim vezama, a nije se libio da ima javan seks.

Bio je u vezi sa Tijanom Stojanović, Minom Vrbaški i Andrijanom Radonjić, za koju je nedavno rekao da je od svih bivših jedino nju voleo. Ali, sada se u javnosti pojavila navodna prepiska sa izvesnim muškarcem iz Osijeka, što je pokrenulo priče da je reper navodno u gej vezi sa njim.

foto: Youtube screenshot

Međutim, reper je odlučio da stane na kraj sa pričama i demantuje te navode.



"Sve to što su pisali o meni ja nikad nisam komentarisao niti pokušavao da demantujem, jer je to glupost. Ja mislim da svi živi mogu da pokušaju da mi nameste prepiske, ja ne mogu da ispadnem gej. Nemam ništa protiv gejeva, ali teško da ću ja da ispadnem gej. Može da se diže pompa, ali ja i da hoću ne mogu da budem gej. Ta prepiska je glupa, svaki klinac vidi da je namešteno. To može na telefonu da se uradi, ne treba ti fotošop. Vidi se neka linija tamo. Neću to ni da komentarišem, nemam šta da demantujem, svako ko pogleda tu prepisku vidi da je namešteno. A da ne pričam o tome da ja ne pišem "š" i "ć". To je presmešno, ko god da je pravio taj printskrin je presmešan - rekao je Đerić.

foto: Youtube Printscreen



Zar to nije neki Isailo? Ono što je Mića zvao u emisiji i pričao... Mića je tad zvao i rekao za Isaila i onda se sutradan pojavila prepiska sa tim Slavenom. Odjednom, rokam priču sa Slavenom a pritom ne znam ni sa kojom sam devojkom. Stvarno ne postoji ni jedan lik, ali da su hteli da nađu prepiske mogli su da nađu sa hiljadu ortaka, sprdamo se i mogu da mi nameste kako hoće. Ova prepiska je presmešna i vidi se iz aviona da je namešteno. To mi je kul skroz, čak mi je i simpatično, na kraju sam i gej postao, šta ću sledeće biti, videćemo - rekao je reper kroz osmeh.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink/ Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir