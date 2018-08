NE MOGU DA SE SMIRIM, TRESEM SE: Nakon što je Jelenu Golubović komšinica napala nožem, majka i baka JECAJU! Plašim se, ne znam kako ću izdržati

Rediteljka i rijaliti zvezda Jelena Golubović proživljava pakao, nakon što je komšinica sa nožem u ruci krenula ka njoj govoreći joj kako će je ubiti. Sve se odigralo u zgradi gde živi u užem centru Beograda u noći sa ponedeljka na utorak, a porodica.

Ona i njena porodica su potresene i ne mogu sebi da dođu od šoka.

foto: Damir Dervišagić

"Ja ne mogu nikako da se smirim, sve mi je to jezivo, odrasla sam u toj zgradi, Nikom nisam ništa loše učinila, a onda vidite neku mržnju, netrepeljivost ne znam iz kog razloga. Ja se tresem od te noći, iako uzimam lekove za smirenje, koje inače ne pijem. Osećam se nesigurno, izdano, prvi put posle 60 i kusur godina prvi put, ja imam želju da se iselim odavde. Osećam se jadno, zanemela sam. Kome bih i zašto mogla da kažem "Ubiću ti dete", rekla je njena majka Svetlana koja nije mogla da dođe sebi od suza.

Baka je jecajući izustila:

"Ja ne znam kako ću da živim, iznenadile su me komšije, kako bi njima bilo da dođe da kaže da će da će da ubije dete. Niko nije došao ni da pita kako smo, a godinama smo ne samo komšije, nego kao familija. To me je iznenadilo",

Ja se plašim i ne znam kako ću izdržati, rekla je baka jecajući.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

