LJUBAVNI TROUGAO IZMEĐU LUNE, SLOBE I KIJE JE 9 MESECI DRMAO SRBIJU: Sada je Miki bez dlake na jeziku opleo po pevaču! On je najveći krivac za sve (VIDEO)

Ljubavni trougao između Slobe Radanovića, Lune Đogani i Kije Kockar drmao je Srbiju tokom devet i po meseci trajanja "Zadruge", a Miki Đuričić je sada opleo po pevaču.

Pčelar iz Kupinova nije štedeo reči za Radnaovića, gostujući u emisiji uživo.

"Očigledno je neizbežno da ja pričam o tome. Za mene je to završena priča. Ja sam tog čoveka podržavao 9 meseci. Ja sam stao uz njega jer imamo prijatelje iz spoljnog sveta. Ja sam podržao ljubav, uz sve činjenice, kakav god da mu je bio brak, ne možeš da biraš. Po meni je on veliko razočarenje, čak mi je on veći krivac, najveći konj je ispao, koliko god mislili da je dobrica. On je muškarac, trebao je da preseče. Nije on loš dečko, ali povređuje sve oko sebe. Ti ih nešto cinculiraš, ovo, ono, totalno nejasan tip meni. Varao on nju, varala ona njega, raspao se brak, idemo dalje. Nek su živi i zdravi oboje, želim im puno sreće u životu i to je to", rekao je Miki.

