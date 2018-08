CECA DOŠLA U NEPRIJATNU SITUACIJU: Prinuđena je da otkaže koncert u Kragujevcu, poslala je OVU poruku fanovima! (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović važi za jednu od najpoznatijih pevačica na našoj estradi i iza sebe ima bogatu i dugu karijeru.

Folk diva je trebalo da održi koncert u Kragujevcu ali se susrela sa jednom neprijatnom situacijom, te se požalila fanovima da mora da otkaže koncert.

Poznato je da je Ceci veoma bitno mišljenje i podrška publike, ona je osetila potrebu da im objasni zbog čega je prinuđena da tako postupi

foto: Printscreen Instagram

Naime, ona je na svom storiju na instagramu postavila sve u vezi koncerta koji je trebalo da se održi u Kragujevcu.

"Draga publiko, vi ste mi najvažniji i imate pravo da znate sve o koncertu u Kragujecu. U junu je stigao poziv za ovaj koncert, ali nikada nije došlo do potpisivanja ugovora. Očigledno su velika želja da se koncert desi, nesmotrenost producenata i nesinhronizovanost doveli do ovakvog ishoda. Obožavam druženja sa vama - najboljom publikom, ali da bismo svi mi uživali moraju da postoje pravila i ugovor, a sada se sa moje strne nije desila zvanična potvrda niti je ugovor potpisan. Žao mi je što smo i vi i ja dovedeni u ovakvu situaciju. Sigurna sam, da će uz ovoliku želju u skorije vreme doći do našeg druženja. Ljubi vas vaša Ceca", napisala je pevačica.

foto: Dragan Kadić

