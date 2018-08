TANJA SAVIĆ JE SA MUŽEM I DECOM GODINAMA ŽIVELA U AUSTRALIJI: Pričalo se da joj je brak u krizi, a sada je progovorila o muževljevoj ljubomori! (VIDEO)

Folk pevačica Tanja Savić uživa u braku sa suprugom Dušanom Jovančevićem sa kojim ima sinove Đorđa i Maksima.

Godinama je živela u Australiji, a nedavno se vratila u Srbiju. Vratila se muzičkim nastupima, na oduševljenje brojne publike. S obzirom na to da se jedno vreme pričalo da ima krizu u braku, pevačica je sada progovorila o suprugu i porodici.

foto: Printscreen YT

"Dušan je i te kako ponosan što pored sebe ima tako lepu ženu, za ljubomoru nema mesta. Nije ljubomoran, prerastao je to! A moja deca još uvek nisu svesna šta se dešava. Stariji i jeste, ali mlađi nije. Kada me vide na televiziji uglavnom im to bude smešno", rekla je Savićeva i otkrila da kod nje nema mesta za odmor.

"Ja se ne odmaram, nemam vremena. Radim kao mašina! Lomim se šta ću da snimam, jer uvek volim nešto novo. Imam više ponuda, videćemo koja će pesma biti odabrana. Izaći će, ja se nadam, u decembru mesecu".

Kurir.rs/Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir