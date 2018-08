NA ZASLUŽENOM ODMORU SA PORODICOM: Lukas vodi unuku na more, a EVO šta ih čeka kad se vrate u Beograd! (FOTO)

Aca Lukas za nekoliko dana putuje na godišnji odmor sa starijom ćerkom Miljanom, njenim suprugom i unukom Minjom, koja je rođena polovinom maja, saznaje Kurir.



Pevač je skoro celo leto naporno radio, toliko da je morao da otkaže dva nastupa jer se razboleo od previše stresa i obaveza koje je imao. Sada je konačno došao na red i zasluženi odmor. U društvu ćerke i unuke Lukas će nekoliko dana provesti na moru, i to će biti idealna prilika da s njima bude desetak dana.

foto: Instagram

- Na Acin predlog, svi zajedno će otići na more, verovatno u Crnu Goru ili Grčku, još nisu odlučili. On želi da s ćerkom i unukom provedi nekoliko dana, pa je došao na ideju da otputuje van Beograda, a Miljana i njen suprug su se složili s tim. Aca obožava unuku Minju, trudi se da svaki slobodan trenutak provede s njom, odlično mu je legla uloga dede - kaže izvor blizak pevaču.

Nedavno je Lukas pazario luksuznu nekretninu u naselju Karaburma, u koju će se useliti Miljana sa svojom porodicom, što je on i potvrdio za Kurir.

foto: Dragan Kadić

- Tačno je, kupio sam im stan na Karaburmi. To je moj mali doprinos za njih dvoje, oni su divan mlad bračni par, a ja kao otac naravno da ću im pomoći ako imam mogućnosti. Ja ću se truditi da im olakšam život koliko mogu. Koji roditelj ne bi uradio isto što i ja?! Podarili su mi unuku Minju, ona je čarobna, ne mogu da vam opišem taj osećaj. Nemam mnogo vremena da budem s njima, ali kad god stignem, ja ih posetim. Presrećan sam zaista. Ne smeta mi kad me zovu "deda" jer je to prelep osećaj - rekao je Aca.



Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić

