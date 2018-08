PASOŠ SU MI ODUZELI ZA VREME TITA: Tozov otkrio dugo čuvanu tajnu! Zbog Jeremije sam pobegao iz zemlje!

Pre 46 godina Predrag Živković Tozovac snimio je pesmu "Jeremija" na singl ploči koja je od prvog dana bila zabranjena za emitovanje, a on je morao da pobegne u egzil i spase živu glavu.



Nejasno je kako se potkrala takva greška strogim komunističkim komisijama čija je dužnost bila da pregledaju i preslušaju svaki materijal pre nego što se pojavi u javnosti. Ništa nije smelo da naruši mir i blagostanje radnog naroda, a posebno ne tadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Tozovac je uspeo u tome, ali platio je veliku cenu. Kada je njegov "Jeremija" ugledao svetlost dana, brže-bolje je sklonjen u fioku, a Živkovića je saslušavala Državna bezbednost ko zna koliko puta. Iste godine odlazi za Nemačku u nameri da se skloni od hajke i napada i tamo ostaje dve godine. Po povratku u Jugoslaviju počeli su novi problemi.

- Nikada "Jeremija" zvanično nije bio zabranjen. Moja prijateljica Rada Trifunović, urednica na Radio Beogradu, jednom prilikom stavila je "Jeremiju" kao predlog za hit meseca, i to među zabavnom muzikom. Kad su počeli da stižu glasovi samo za nju, Rada se uplašila i skinula tu pesmu, pa je stavila "Mirjanu". E onda je to neko primetio i tako je krenula priča "Tozovca zabranio Tito jer je srbovao". Gluposti, ja ne verujem da je to ikada došlo do Tita, ali dobro - rekao je Tozovac za Kurir, a onda objasnio zašto su mu zabranili da napušta Jugoslaviju.



- Pasoš su mi oduzeli za vreme Tita zato što sam pevao našim ljudima u inostranstvu, to se tada smatralo kao izdaja. Odnosno, tako su smatrali pojedinci u državnom aparatu. I mnogim mojim kolegama koji su išli preko oduzimali su pasoš. Često su me pozivali na saslušanja. Ali i to je prošlo, pasoš su mi vratili Draža Marković i Branko Pešić - kaže legendarni pevač.

Živković (82) više od 50 godina aktivno se bavio muzikom i bio jedan od najpopularnijih izvođača narodnih pesama. Živi u Beogradu, povremeno nastupa i pojavljuje se u javnosti, mada priznaje da najviše voli da uživa i provodi dane sa suprugom Emilijom, s kojom je brak sklopio 2016.

Tekst pesme "Jeremija"

Ja sam ja, Jeremija

prezivam se Krstić,

selo mi je Toponica

drvena mi dvokolica,

služio sam stari kadar - artiljerija.

Ja sam ja, Jeremija

prezivam se Krstić,

imam sito i karlicu

imam ženu vračaricu

služio sam stari kadar - artiljerija.

