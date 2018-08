I JA SAM DETE RAZVEDENIH RODITELJA: Milica Pavlović otvorila dušu! EVO šta je rekla o razvodu Kije i Slobe!

Milica Pavlović 11. avgusta napunila je 27 godina, ali je žurku za prijatelje organizovala u sredu, 15. avgusta u jednom hotelu u Beogradu.

Milica je sa osmehom dočekivala goste, obučena u belo, a otkrila je da su joj mnogobrojne javne ličnosti čestitale divan dan. Svakako i Kija Kockar, sa kojom se Milica zbližila u poslednje vreme.

"Ona je izvanredna devojka i javno mi je čestitala, na svom Instagram profilu. Isto tako, dosta javnih ličnosti je to uradilo, i drago mi je zbog toga", rekla je Milica sa osmehom.

Nezaobilazno pitanje bilo je i kako ona komentariše razvod Kije i Slobodana Radanovića.

"Ne bih to komentarisala, iskreno. To je teška životna priča njihova... Nije prijatno nijedan razvod komentarisati. I ja sam dete razvedenih roditelja. Da me neko ne shvati pogrešno, apsolutno nemam nikakav problem sa tim.

Ponosno to kažem, jer sam izašla iz te priče kao razumno, zdravo i srećno dete, ali verujem da to nije nimalo prijatna stvar", objasnila je Pavlovićeva.

