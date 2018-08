VAŽI ZA JEDNU OD ATRAKTIVNIJIH PEVAČICA: Sada je Milica Pavlović otkrila svoju najveću želju! Nema dilemu

Pevačica Milica Pavlović je nedavno napunila 27 godina, a sada je otkrila da joj je na listi želja da postane majka, a da se pre toga za pravu osobu uda u crkvi.

"Na mojoj listi želja, naročito kao žene, jeste da postanem majka sa pravom osobom i kada dođe vreme za to. Mislim da ništa ne propuštam zbog toga što sam sada sama. Meni odgovara moja samoća savršeno. Majčinstvo je za mene velika stvar. Pre toga prethodi venčanje u crkvi, to je za mene važan dan u životu, pa zatim dete. To su krupne životne odluke i ne treba ih olako shvatati", kaže Milica.



Na pitanje da li bi volela da bude mama devojčice ili dečaka - nema dileme.

"Samo da je živo i zdravo. Stalno pričam sa drugaricama koje su postale majke. I one koje imaju dečake i one koje imaju devojčice isto ih vole i presrećne su iako su možda potajno očekivale drugačije. Nisu bile razočarane ako su htele dečaka umesto devojčice, i obrnuto".

foto: Dragana Udovičić



A ona već ima imena koja joj se dopadaju za dete.

"Ne smem da kažem, ukrašće mi neko".

Inače, Milica Pavlović je svoj rođendan slavila već tri puta, a očekuje je i četvrto slavlje.

"Veče uoči rođendana se pojavio jedan deo mojih prijatelja na mom koncertu u Sokocu i iznenadili su me. Zaista sam im zahvalna na tome. Očekuje me i četvrto slavlje sa mojim najmilijim, najstarijima u Leskovcu i njemu se najiskrenije potajno radujem. Ovde očekujem žurku do zore, a tamo očekujem momente koji će mi zauvek ostati u sećanju - iskrena je Milica Pavlović.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je za baku i deku izuzetno vezana i kaže da najdirljivije želje dobija upravo od njih.

"Rekli su mi jednu prelepu i divnu rečenicu da sam živa zdrava i nasmejana, a i oni sa mnom koliko god budu mogli i koliko im život bude pružio. Trudim se da provedem s njima koliko mogu vremena iako je ovo zaista naporan tempo života, posebno za ženu. Kad god nađem bar dva dana, ja se spustim dole na jug, volim svoj kraj. Oni su moja snaga. Što su stariji, ja sam sve osetljivija da pričam o njima, ali ne dam se. I ja sam njihova snaga".

Ona je istakla da je na listi njenih želja i da kupi stan, što se nada da će ostvariti sledeće godine.

Koji muškarac može da te osvoji?

Za početak bilo koji, pa ćemo dalje praviti selekciju.

Imaš krupne plave oči, ali kažeš da muškarci ne gledaju u njih? Pa u šta gledaju?

" Ja bih volela da gledaju moje plave oči, a ne možda neku medijsku sliku o meni. Čini mi se da tako doživljavaju ljude sa estrade. Ja bih volela da me neko voli zbog mene same i da imam s kim da ćutim."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto:

Kurir

Autor: Kurir